Viser la Lune ne vous fait pas peur ? Alors voici quelques conseils pour réussir une belle photo de notre satellite terrestre. Du matériel aux réglages, en passant par la composition de la photo.

Vous l’avez lu sur Internet, ce week-end il y aura une super Lune des fleurs rétrogrades iridescentes de Mars et notre satellite préféré nous apparaitra 38 fois plus gros que la normale. Quelle occasion unique pour prendre des photos mémorables avec votre super appareil photo tout neuf !

Bon, raté, en fait cette « super Lune » n’existe pas (comme toutes les autres, à vrai dire). Mais ce n’est pas une raison pour ranger votre matériel photographique. Que la Lune porte un super surnom ou pas, c’est toujours un spectacle intéressant à capturer. Voici donc quelques conseils pour réussir vos clichés de Lune.

1 — S’équiper du bon matériel

Nous ne vous l’apprendrons pas, la Lune est loin de chez nous. En moyenne, l’astre gravite à 384 400 km de notre planète. Même s’il peut paraitre imposant dans le ciel, le prendre en photo est donc un challenge si l’on n’a pas le matériel adapté.

Pour prendre de bonnes photos de la Lune, il vous faut donc idéalement :

Un appareil photo numérique (bridges, hybride ou reflex)

Pour prendre une belle photo, il faudra de préférence utiliser un APN (appareil photo numérique) plutôt qu’un smartphone. Le zoom important qu’offrent la plupart des appareils mettra mieux en valeur votre sujet que votre smartphone, qui risque de rapidement perdre pied ou de sortir une bouillie de pixels blanche sur un fond noir.

Si vous avez un mobile ultra haut de gamme aux capacités photographiques hors du commun, tentez tout de même l’aventure, vous n’avez rien à perdre.

Une longue focale ou un gros zoom

Comme précisé juste avant, pour obtenir une photo correcte il faut pouvoir se rapprocher de son sujet sans trop perdre en qualité. Pour ça, rien de mieux qu’un objectif longue focale (200 mm minimum, plus idéalement) à monter sur votre hybride ou votre reflex, ou un appareil photo bridge (sans objectifs interchangeables) avec un très gros zoom.

Si vous n’avez pas d’appareil photo, vous pouvez essayer de vous tourner vers des kits d’objectifs de smartphone facilement trouvables sur le net, mais les résultats varieront grandement selon la qualité de l’accessoire et des lentilles.

Un trépied

Qui dit très gros zoom dit aussi très gros besoin de stabiliser, puisque le moindre mouvement vous fera complètement changer d’angle en raison de votre visée très lointaine.

2 — Utiliser les bons réglages

Une fois tout votre matériel sur le dos, encore faut-il l’utiliser correctement. La Lune est un sujet compliqué à prendre en photo, car c’est un astre brillant au milieu d’un fond noir. Il faut donc être malin.

Passez en mesure d’exposition spot

Par défaut, les appareils photo font une mesure d’exposition dite « matricielle », c’est-à-dire calculée sur tout le cadre. Problème, au milieu d’une nuit noire, ce mode va augmenter l’exposition pour tenter d’éclaircir le ciel noir. Résultat, votre Lune brillante sera elle complètement surexposée. La mesure spot vous permet de calculer l’exposition sur le point central (ici, la Lune) sans tenir compte du reste du cadre. Si votre appareil ne vous offre pas ce paramètre, tentez de baisser l’exposition manuellement avec l’outil de correction d’exposition.

ISO, ouverture et vitesse

Pour garder un cliché de bonne qualité sans trop de bruit numérique (ce grain disgracieux qui gâche souvent la qualité de la photo), gardez un ISO très bas. Vous n’avez pas besoin de faire grimper la luminosité artificiellement, la Lune vous renvoie normalement assez de lumière. Il en va de même pour l’ouverture. Ne choisissez pas une valeur f trop basse sous peine de surexposer votre sujet. Une photo sous-exposée est toujours plus rattrapable qu’une photo brûlée. Pour la vitesse, le trépied vous permet d’éviter le flou de bougé, n’hésitez donc pas à utiliser cet aspect comme variable d’ajustement (sans tomber trop bas, car cela ne se voit peut-être pas, mais la Lune bouge très vite autour de notre planète, à 3 680 km/h).

Shootez en RAW

La plupart des appareils photo vous permettent de capturer des clichés non compressés qui, contrairement au .JPG, vous offriront beaucoup plus de latitude pour les retouches. Il vous faudra passer un peu de temps sur votre logiciel de retouche préféré pour « développer » votre photo, mais le résultat en vaudra le coup.

Et avec un smartphone ?

Les conseils ci-dessus restent utiles, mais regardez s’il n’existe aussi un mode « astrophotographie » ou « paysage de nuit » au sein de votre application. Ces derniers pourront vous faciliter la tâche.

3 — Travailler votre cadre

Le conseil peut paraitre évident, mais pour que votre photo soit réussie il faut qu’elle soit bien cadrée. Pour que votre photo de la Lune soit réussie, mettez-la en perspective avec un objet ou un monument. Une photo de la Lune seule dans le ciel c’est joli, mais cela ne donne aucune idée de sa taille.

Si vous la placez à côté d’une tour d’immeuble, de la pointe d’une église ou d’autres monuments, l’astre paraitra beaucoup plus imposant et il sera plus facile de capter d’un coup d’œil les différentes perspectives. La composition plus riche vous permettra aussi d’avoir un cliché plus intéressant.

4 — S’amuser !

Si vous avez bien suivi ces conseils, vous arriverez sans trop de problèmes à capturer d’élégants clichés de la Lune (même si elle n’est pas rose, bleu, verte ou orange comme Internet vous l’avait promis). Amusez-vous donc avec le reste de vos réglages pour voir un peu quels résultats vous pouvez obtenir. La balance des blancs vous permettra de jouer avec la couleur, la distance de la prise de vue vous permettra de jouer sur les perspectives.

Essayer de prendre des photos de la Lune permet aussi d’apprendre et de découvrir son appareil photo, alors profitez-en !

