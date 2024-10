Lecture Zen Résumer l'article

Avec sa nouvelle série « B.iG », Bouygues Telecom lance à son tour une offre familiale, avec des remises agressives pour les personnes qui prennent plusieurs abonnements. Une de ses particularités est la possibilité de renseigner plusieurs RIB différents.

Le 1ᵉʳ octobre, Free a annoncé le lancement de la nouvelle offre « Free Family », qui permet de profiter de quatre offres mobiles à 9,99 euros par mois si l’on est abonné Freebox. Une initiative agressive avec pour but de recruter un grand nombre d’abonnés, qui pourraient se laisser tenter par l’idée de payer moins.

24 heures plus tard, dans un communiqué publié dans la soirée du 2 octobre, Bouygues Telecom s’est aligné sur la proposition de son concurrent… et va même encore plus loin. Sa série « B.ig » permet de mêler plusieurs Bbox et forfaits mobiles, avec des remises de plus en plus importantes dès qu’une nouvelle offre est souscrite. Son objectif est le même que celui de Free : booster son nombre de clients.

Comment fonctionne « B.ig », la nouvelle série de Bouygues Telecom ?

Si B.ig est nouveau, son concept ne l’est pas totalement.

D’une certaine manière, la proposition de Bouygues rappelle celle d’Orange il y a une dizaine d’années qui, avec ses offres Open, permettaient de bénéficier de remises en ajoutant des offres mobiles à un forfait fixe. L’idée est la même ici, mais avec plusieurs services inédits, qui visent à faire de B.ig une offre de tranquillité pour les familles (ou les groupes d’amis qui veulent économiser).

B.ig est une structure modulaire.

Depuis son espace client, l’abonné peut « fusionner » plusieurs forfaits, fixes ou mobiles. Il faut posséder au moins une Bbox pour être éligible (Bbox must ou Bbox ultym), le reste peut être ajouté au fur et à mesure. Les forfaits mobiles sont les mêmes que sur le site de l’opérateur, avec au minimum 20 Go de données et au maximum 300 Go de données.

Ensuite, les remises varient en fonction du nombre de forfaits souscrits :

Pour 1 forfait ajouté , Bouygues applique une remise de 5 euros par mois.

, Bouygues applique une remise de 5 euros par mois. Pour 2 forfaits ajoutés , Bouygues applique une remise de 8 euros par ligne, soit 16 euros au total.

, Bouygues applique une remise de 8 euros par ligne, soit 16 euros au total. Pour 3 forfaits ajoutés , Bouygues applique une remise de 10 euros par ligne, soit 30 euros au total.

, Bouygues applique une remise de 10 euros par ligne, soit 30 euros au total. Pour 4 forfaits ajoutés , Bouygues applique une remise de 10 euros par ligne, soit 40 euros au total.

, Bouygues applique une remise de 10 euros par ligne, soit 40 euros au total. Pour 5-10 forfaits ajoutés, Bouygues applique une remise de 10 euros par ligne, en plus des précédentes remises déjà valables. Les économies peuvent vite grimper.

En plus de ces remises, B.ig se distingue de Free Family par plusieurs services inclus. Bouygues met notamment en avant la possibilité de renseigner plusieurs RIB, pour ajouter à sa famille un colocataire ou un ami (tout le monde bénéficie de la même remise, même s’il y a plusieurs foyers) ou le Giga Boost, qui permet 3 fois par an d’ajouter 20 Go de données à un forfait sans supplément tarifaire.

Avec B.iG, l’objecitf de Bouygues est assez clair : l’opérateur veut inciter ses clients à convaincre leurs proches de les rejoindre, afin de gagner plein d’abonnés en quelques mois, grâce à des prix ultra-compétitifs. Il s’agit peut-être de l’avènement d’une nouvelle tendance dans l’industrie télécom qui, déjà habituée aux prix cassés, pourrait désormais miser sur des regroupements pour booster la fidélité de ses clients. Il est moins facile d’aller voir ailleurs quand cinq proches en dépendent que lorsqu’on est seul.

