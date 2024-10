Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le SSD externe SanDisk Extreme est une solution de stockage compact, que vous pourrez emporter partout avec vous. Pratique, mais un peu cher, son prix passe enfin sous les 100 €.

C’est quoi, cette promotion sur SSD externe ?

Le SSD portable Sandisk Extreme de 1 To est vendu 131,99 € sur le site de Sandisk. Il est proposé au prix de 99,99 € sur Boulanger.

C’est quoi, ce SSD portable ?

Ce SSD NVMe externe de SanDisk est utile pour transporter facilement vos données en toute sécurité. Avec ses dimensions de 10 × 53 × 102 mm pour un poids de 42 g, le SSD est léger et se glisse aisément dans un sac. Rassurez-vous, l’excellente conception de son boîtier, pourvue d’une coque résistante en silicone, lui permet de résister aux chutes et à la plupart des chocs, ce qui n’empêche pas de faire attention. Avec sa certification IP65, il résiste aux projections d’eau et à la poussière.

Pour faciliter le transport, le SSD est pourvu d’une boucle de mousqueton pour attacher le disque à votre boucle de ceinture ou à votre sac à dos. Niveau connectique, il est pourvu d’un connecteur USB 3.1 Type C et embarque un câble USB Type-C ainsi qu’un adaptateur Type-C vers Type-A. Notez que l’application dédiée de SanDisk permet de sauvegarder et de consulter vos fichiers sur votre smartphone.

À ce prix, ce SSD est-il une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour un SSD portable de Sandisk. Le SanDisk Extreme est un SSD NVMe qui offre des vitesses jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. Les performances sont donc bien présentes, avec des débits stables. Notez que ce SSD de Sandisk est compatible avec différents systèmes d’exploitation dont Windows et Mac.

