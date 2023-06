Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone 16 adopteront un modem compatible Wi-Fi 7 en 2024, alors que l’iPhone 14 est le seul smartphone haut de gamme incompatible avec le Wi-Fi 6E. D’autres changements sont à prévoir, notamment au niveau de la 5G.

La grande majorité des propriétaires d’iPhone ne le sait pas, mais le smartphone d’Apple est en retard en matière de connectivité. La faute à plusieurs facteurs, dont l’utilisation d’un modem Qualcomm sorti l’année précédant le lancement d’un iPhone (qui intervient tard, ce qui crée un décalage de 2 ans), quand les concurrents sous Android ont généralement droit à une version beaucoup plus avancée (l’iPhone 14 a un modem X65, alors que Qualcomm a sorti les X70 et X75 en 2022 et 2023).

Dans le futur, Apple peut-il devenir pionnier en matière de connectivité, et offrir un accès 5G et Wi-Fi aussi bon que la concurrence, voire supérieur ? Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple a l’intention de faire d’importants progrès dans les prochains mois.

Wi-Fi 7, puce U2 et bientôt un nouveau modem ?

Dans un rapport paru le 19 juin, l’analyste mentionne deux nouveautés à venir sur iPhone :

L’iPhone 15, attendu à l’automne 2023, embarquerait une nouvelle puce UWB (Ultra Wide Band). Après l’U1 en 2019, qui sert à détecter d’autres appareils à proximité et à les situer au centimètre près, le nouveau smartphone d’Apple devrait passer à l’U2, gravée en 7 nanomètres (nm) au lieu de 16 nm. Cette nouvelle puce serait pensée pour de futures interactions, notamment liées au casque Apple Vision Pro. On pense aussi au nouvel AirDrop, annoncé avec iOS 17.

L’iPhone 16, attendu en 2024, pourrait passer au Wi-Fi 7. C’est une assez grande surprise, puisque Apple est le seul constructeur de smartphones haut de gamme à ne pas encore être passé au Wi-Fi 6E. Dans l’hypothèse où l’iPhone 15 l’adopte (c’est possible, les Mac et iPad y sont passés), Apple avancerait de deux générations en deux ans.

Apple est-il prêt à abandonner Qualcomm ?

Sauf immense surprise, les iPhone 15 de 2023 utiliseront le modem Qualcomm X70 sorti en 2022. La puce X75 devrait être réservée aux smartphones Android qui sortiront entre fin 2023 et début 2024, ce qui devrait une nouvelle fois placer l’iPhone en dessous de ses rivaux. Les mobiles Android haut de gamme, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, ont tendance à moins consommer et à aller plus vite en 5G, tout en offrant une connectivité plus stable.

La révolution ne devrait pas avoir lieu en 2023, mais après. Depuis plusieurs années, toute l’industrie sait qu’Apple travaille à la conception de ses propres modems. Après s’être émancipée d’Intel avec ses processeurs Apple Silicon, la marque californienne devrait bientôt être en mesure de lancer ses propres modems 5G et Wi-Fi, ce qui lui permettrait d’être en contrôle sur le calendrier de sortie, sans avoir à s’accorder avec Qualcomm et ses autres clients. Apple avait historiquement prévu de lancer ses modems plus tôt, mais avait dû signer un contrat avec Qualcomm après lui avoir fait la guerre pendant des années, faute d’avancée significative en la matière au moment de l’arrivée de la 5G.

Qualcomm ne se fait guère d’idée sur le futur de son partenariat avec Apple. Très régulièrement, l’équipementier s’exprime publiquement sur l’intention d’Apple de lancer ses propres modems en 2024, et donc de s’émanciper de lui. L’arrivée du Wi-Fi 7 sur les iPhone correspondrait donc au possible lancement des modems Apple, même s’il est possible qu’Apple continue de travailler au moins partiellement avec Qualcomm sur cette génération.

En mai 2023, Apple a annoncé la signature d’un partenariat avec Broadcom pour que ce dernier lui fournisse des composants 5G fabriqués aux États-Unis. Faut-il y voir le signe d’une préparation au lancement des premiers « Apple Modem » ? Si Apple parvient à se libérer de Qualcomm l’année prochaine, alors les iPhone ont de grandes chances de rivaliser beaucoup plus facilement avec les mobiles haut de gamme de ses concurrents. Et Apple pourrait même ajouter de la 5G et du Wi-Fi maison à ses autres produits.

