[Deal du jour] Un gestionnaire de mots de passe est indispensable si vous multipliez les comptes sur diverses plateformes et sites web. Proton Pass fait partie des meilleurs dans ce domaine, et en passant par Numerama, vous bénéficiez en ce moment d’une belle réduction sur l’abonnement annuel Pass Plus.

Si vous en avez assez de cliquer sur « mot de passe oublié » chaque fois que vous tentez de vous connecter à un site, inutile de préciser que copier-coller le même mot de passe pour tous vos comptes est une très mauvaise idée. En revanche, c’est peut-être le bon moment pour adopter un gestionnaire de mots de passe fiable.

Proton Pass est l’un des piliers du genre et propose actuellement son abonnement Pass Plus 1 an en promotion à 23,88 € au lieu de 35,88 €, uniquement pour les lecteurs de Numerama.

À quoi sert le gestionnaire Proton Pass ?

Proton Pass est un gestionnaire de mots de passe conçu pour stocker, protéger et remplir automatiquement vos identifiants en ligne. Il est plutôt récent puisqu’il a été lancé en 2023 par Proton, l’entreprise suisse déjà connue pour ses services sécurisés comme Proton Mail ou Proton VPN.

Dans sa version gratuite, Proton Pass propose l’essentiel :

enregistrement illimité de mots de passe ;

synchronisation entre appareils ;

prise en charge des mots de passe temporaires pour la double authentification ;

génération de mots de passe robustes ;

possibilité de créer jusqu’à dix alias de mail pour éviter de dévoiler votre véritable identité en ligne.

On trouve aussi des alertes en cas de mot de passe faible ou réutilisé, un support des passkeys, ainsi qu’un système d’importation simplifié depuis d’autres gestionnaires.

Si vous voulez aller plus loin, Proton Pass Plus ajoute davantage de confort.

Vous pouvez créer autant d’alias d’e-mails que vous voulez, partager vos coffres-forts avec quelqu’un (pratique en famille ou en couple), stocker vos cartes de paiement, et même profiter d’une surveillance du dark web pour avoir si vos informations ont fuité quelque part.

Il est aussi possible d’utiliser votre propre nom de domaine pour les alias, et d’envoyer des messages directement depuis ces fausses adresses, afin de rester encore plus discret.

À ce prix, l’abonnement à Proton Pass est-il une bonne affaire ?

Oui, franchement. À 23,88 € par an au lieu de 35,88 €, Proton Pass Plus propose un excellent rapport qualité-prix. En plus des fonctions initiales déjà généreuses (synchronisation illimitée, gestion des OTP), la version Plus permet de créer des alias d’e-mails illimités, d’organiser ses identifiants dans plusieurs coffres-forts et de mieux protéger sa vie privée en ligne.

Proton Pass est encore jeune, mais il coche déjà bien des cases par rapport à ses concurrents 1Password, Nordpass, Dashlane, etc.

Ses principaux défauts que l’on avait relevés lors de notre test (absence d’extension pour Safari et d’application de bureau pour Windows, mais aussi manque d’un auto-remplissage pour les cartes bancaires) ont depuis été corrigés.

Les points à retenir sur l’abonnement Proton Pass Plus :

1 € de moins par mois (soit 12 € en moins sur la facture annuelle) ;

Disponible sur mobile (iOS et Android), navigateur (Chrome, Firefox, Brave, Edge, Safari) et sur l’ordinateur (Windows, macOS et Linux) ;

Fait bien plus que de simplement gérer les mots de passe.

Quel est le meilleur Gestionnaire de mots de passe ? Quel est le meilleur gestionnaire de mots de passe en 2025 ? Retrouvez nos tests complets

