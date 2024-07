Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Une batterie externe est un accessoire indispensable pendant les voyages. Ce modèle Anker de 10 000 mAh compatible MagSafe, moins cher pour les Prime Day, permet de ne jamais tomber à court de batterie.

C’est quoi, la promotion sur cette batterie externe ?

La batterie externe Anker MagGo Power Bank d’une capacité de 10 000 mAh et compatible Qi 2, est normalement vendue 89,99 €. Pour les Prime Day, elle est proposée sur Amazon au prix de 71,99 €.

C’est quoi, cette batterie externe de Anker ?

En dehors de son mini écran qui permet de jeter un œil sur l’autonomie restante, le design de la Anker Power Bank ne révolutionne pas le monde des batteries externes. L’écran s’avère toutefois bien pratique, et plus précis qu’un jeu de LED classique. La batterie utilise la technologie Qi 2 pour se connecter aux smartphones compatibles, surtout les iPhone depuis l’iPhone 12. Une béquille plutôt solide, située à l’arrière de la batterie, permet de maintenir l’ensemble droit, pour avoir un œil sur votre smartphone.

Avec ses dimensions de 10,72 × 6,88 × 1,98 cm pour 249 g, la batterie tient facilement dans un sac et n’est pas très encombrante. Sa conception est robuste, même s’il est préférable d’éviter les chocs. À l’arrière de votre smartphone, c’est une autre histoire. Si vous comptez utiliser votre téléphone pendant qu’il charge, la Power Bank peut, en effet, paraître massive. Un unique port USB-C est présent pour recharger vos appareils en filaire jusqu’à 27W.

Anker MagGo Power Bank // Source : Anker

Est-ce que cette batterie externe vaut le coup durant les Prime Day ?

70 € pour un accessoire fiable et pratique, compatible Magsafe et Qi 2, c’est une bonne affaire, surtout si vous comptez voyager pour les vacances. Sa capacité de 10 000 mAh et sa puissance de recharge sans fil certifiée Qi 2 jusqu’à 15 W permettent de recharger presque deux fois entièrement un iPhone 15 Pro.

La Power Bank est compatible avec les smartphones Apple Qi 2 à partir des iPhone 12, mais aussi les smartphones Android comme elle permet également de recharger des appareils compatibles Q1. Enfin, la prise USB-C permet de recharger en filaire la plupart des appareils compatibles jusqu’à 27W.

