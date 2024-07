Lecture Zen Résumer l'article

Le forfait 2€ de Free peut maintenant être configuré avec deux « booster », avec au choix 3 Go ou 20 Go d’Internet. C’est la première fois que Free expérimente la possibilité de choisir différentes options.

Depuis plusieurs mois, Free joue régulièrement avec le prix de son forfait 2€ boosté. L’opérateur semble hésiter entre une option payante à petit prix, avec très peu d’Internet, ou une option payante plus chère (entre 3 et 5 euros par mois), pour un usage bien plus régulier de la 4G. Cela lui a valu plusieurs critiques, puisque Free s’était engagé à ne pas augmenter ses prix jusqu’en 2027.

Comme l’a remarqué Tiino-X83 sur Twitter, Free a discrètement mis à jour ses forfaits aux alentours du 11 juillet. Les nouveaux abonnés du forfait à 2 euros ont désormais le choix entre :

2 euros par mois (0 euro pour les abonnés Freebox) : 50 Mo d’Internet, soit seulement de quoi recevoir quelques mails, dont pas d’Internet).

(0 euro pour les abonnés Freebox) : 50 Mo d’Internet, soit seulement de quoi recevoir quelques mails, dont pas d’Internet). 2,99 euros par mois (0,99 euro pour les abonnés Freebox) : 3 Go d’Internet, soit assez pour un usage occasionnel, avec du Wi-Fi la plupart du temps).

(0,99 euro pour les abonnés Freebox) : 3 Go d’Internet, soit assez pour un usage occasionnel, avec du Wi-Fi la plupart du temps). 5,99 euros par mois (3,99 euros pour les abonnés Freebox) : 20 Go d’Internet, soit assez pour un bon usage mensuel. C’était le seul booster proposé jusque-là.

Laisser le choix du volume d’Internet au client est une bonne idée

Avec cette nouvelle manière de commercialiser son offre d’entrée de gamme, Free ferme le débat sur le prix du booster. L’opérateur propose un forfait 2€ pour les personnes qui veulent juste téléphoner, un forfait 2,99€ pour les personnes qui veulent pouvoir envoyer des messages WhatsApp et aller sur Facebook et un autre à 5,99€ pour celles et ceux qui comptent utiliser beaucoup plus leur téléphone. Son offre la plus abordable n’a jamais été aussi complète.

Techniquement parlant, l’abonné souscrit au forfait à 2 euros, avec 50 Mo d’Internet. Le booster prend la forme d’une option à 99 centimes (3 Go) ou 3,99 euros (20 Go). Elle peut être prise occasionnellement, puis résiliée quand elle n’est pas nécessaire. Elle est encore plus avantageuse pour les abonnés Freebox, qui peuvent bénéficier de la base gratuitement et ne payer l’option que s’ils en ressentent le besoin.

Que proposent les concurrents de Free aux mêmes prix ?

Sur son site, Free propose désormais cinq offres. Le forfait 2€ (avec ses deux options), le forfait Série Free (160 Go pour 10,99 euros) et le forfait Free 5G (300 Go pour 19,99 euros). Les abonnés Freebox peuvent obtenir des remises supplémentaires.

Que proposent les concurrents directs au prix du forfait Free à 2 euros ? Voici un tableau fraîchement actualisé par nos soins :

Free 2€ Free 2€ Boost 1 Free 2€ Boost 2 Sosh Red B&You Appels 2 heures Illimités Illimités Illimités Illimités Illimités SMS/MMS Illimités Illimités Illimités Illimités Illimités Illimités Internet en France 50 Mo 3 Go en 4G 20 Go en 4G 10 Go en 4G 30 Go en 4G 20 Go en 4G Prix 2 euros 2,99 euros 5,99 euros 6,99 euros 5,99 euros 5,99 euros Prix abonné Freebox 0 euro 0,99 euro 3,99 euros – – –

Reste à répondre à une question : Free va-t-il conserver cette grille tarifaire longtemps ? Ou va-t-il encore changer d’avis ? L’opérateur est un des plus instables du marché, avec une modification de son site presque tous les mois. En attendant, notre guide pour trouver le meilleur forfait mobile peut vous servir.

