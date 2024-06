Lecture Zen Résumer l'article

Critiqué début mai pour sa décision d’augmenter le prix de son option Booster de 2,99 à 4,99 euros par mois, Free coupe la poire en deux. Le pack internet du forfait 2 € coûte désormais 3,99 euros par mois, avec la même quantité d’Internet.

Free a-t-il entendu les critiques ? Le 6 mai 2024, l’opérateur a augmenté de deux euros le prix de l’option Booster de son emblématique forfait 2 €. Pour que ses clients digèrent ce changement, Free a augmenté la quantité d’Internet proposée. L’option Booster est passée de 5 Go à 20 Go de data, avec un volume de 10 Go d’internet à utiliser en Europe. De quoi en faire une offre beaucoup plus crédible pour un usage mensuel, plutôt qu’une offre conçue pour un usage papy et mamie. Le prix du booster était passé de 2,99 euros à 4,99 euros par mois.

Le 4 juin 2024, Free a discrètement effectué un changement. La quantité d’Internet n’est pas affectée, mais le prix du Booster diminue. Il est désormais proposé au tarif de 3,99 euros par mois, ce qui reste un peu plus cher qu’auparavant, tout en étant plus raisonnable qu’au mois de mai.

Une augmentation plus facile à accepter

L’augmentation surprise de l’option Booster n’a pas été très bien reçue par les fans de Free, qui ont en tête la promesse de Xavier Niel de « ne pas augmenter les forfaits à 2 euros ni ceux à 19,99 ». L’opérateur se défend en expliquant que les prix de ces deux offres n’ont jamais bougé, mais l’option Booster reste une composante essentielle du forfait 2 €. C’est elle qui lui permet de rivaliser avec les offres de Sosh (Orange), Red (SFR) et B&You (Bouygues).

Free 2€ Free 2€ Booster Sosh Red B&You Appels 2 heures Illimités Illimités Illimités Illimités SMS/MMS Illimités Illimités Illimités Illimités Illimités Internet en France 50 Mo 20 Go en 4G 10 Go en 4G 30 Go en 4G 20 Go en 4G Internet en Europe 50 Mo 10 Go en 4G 10 Go en 4G 12 Go en 4G 16 Go en 4G Prix 2 euros 5,99 euros 6,99 euros 5,99 euros 5,99 euros Prix abonné Freebox 0 euro 3,99 euros – – –

Pourquoi baisser les prix maintenant ? Sans doute parce que le Booster à 4,99 par mois n’a pas rencontré le succès escompté et parce que les concurrents ont, depuis, baissé les prix. SFR et Bouygues ont retiré 1 euro à leurs forfaits pour répondre à Free, qui était donc devenu plus cher que ses concurrents. La guerre des prix fait rage chez les opérateurs mobiles et Free s’est engagé à être le plus compétitif. Il n’avait donc pas d’autre choix.

Tiino-X83 est le premier à avoir remarqué ce changement. // Source : X

Depuis plusieurs mois, Free se montre très instable avec son option Booster, qui ne cesse d’évoluer. Il ne serait pas étonnant de le voir remonter à 4,99 euros de temps en temps, voire repasser à 2,99 euros avec beaucoup moins d’Internet. L’opérateur cherche la meilleure formule pour faire rayonner son offre classique à 19,99 euros par mois, qui lui permet aussi d’attirer des clients Freebox avec des belles promotions.

