Lecture Zen Résumer l'article

Une application intitulée BananaBin ajoute une animation à la corbeille de votre Mac. Si elle est trop remplie, des mouches apparaîtront autour pour vous rappeler de la vider.

On est plus ou moins laxiste avec la corbeille de son Mac. Parfois, on ne fait que la remplir en omettant de la vider complétement. C’est pourtant un geste facile : un clic droit suffit pour se débarrasser de ces « détritus numériques » qui occupent de l’espace. Mais peut-être avez-vous besoin d’un pense-bête. Il en existe désormais un : BananaBin, une application temporairement gratuite, à récupérer à cette adresse.

BananaBin, que Numerama a pu tester, ajoute des mouches qui volent autour de votre corbeille, comme ce serait le cas dans la vraie vie si vous laissiez traîner un sac-poubelle plein un peu trop longtemps dans votre cuisine. Cette animation « parasite », qui pourrait en dégoûter plus d’un, est censée attirer votre regard vers la corbeille, afin de vous inciter à faire ce qu’il faut pour ne plus voir les mouches (dont le nombre augmente au fil des heures). Heureusement que les créateurs n’ont pas pensé à intégrer le « bzzz bzzz » qui peut taper sur le système.

Application BananaBin // Source : BananaBin

Voulez-vous des mouches sur votre bureau de Mac ?

Le petit truc en plus À noter que les mouches accéléreront le mouvement pour s’échapper si on passe le curseur de la souris sur la corbeille. Elles seront comme effrayées.

Pour le moment, l’application BananaBin est proposée sous la forme d’une bêta gratuite. Mais elle finira par être payante, a confié Leon Schrijvers, l’un des développeurs, à The Verge le 30 juin. Pour récupérer BananaBin, il faut d’ailleurs « passer une commande » en renseignant simplement son adresse mail. Le montant sera alors de 0 €, mais l’interface est déjà pensée pour rendre l’application payante (le prix ne devrait pas être élevé).

Une fois la commande passée, vous recevrez un mail dans lequel vous pourrez télécharger BananaBIin (cliquer sur « View Order » pour accéder au fichier d’installation). Une fois que vous l’aurez ajoutée à vos applications et après avoir suivi les instructions, l’app sera visible avec icône en forme de banane, dans la barre affichée en haut de l’écran.

Application BananaBin // Source : BananaBin

BananaBin ne fonctionne pour le moment que sous la version Sonoma de macOS (le système d’exploitation actuel) — mais la compatibilité avec Ventura est attendue pour plus tard. Pour fonctionner, il faut donner deux autorisations : BananaBin doit pouvoir localiser votre corbeille sur l’écran et être en mesure de calculer la taille des fichiers mis aux rebus qui se trouvent à l’intérieur. Pour ne pas être envahi au moindre contenu placé dans la corbeille, on peut régler le palier à partir duquel les mouches apparaîtront : 10 Mo (Janitor Mode), 1 Go (The Recycler) et 10 Go (Garbage Hoarder). Il y a aussi une option pour lancer automatiquement BananaBin dès l’allumage du Mac.

« Aucune donnée personnelle n’est collectée ou stockée », promettent les créateurs. À noter que BananaBin ne fonctionne que pour la corbeille du stockage local du Mac. iCloud et les stockages externes arriveront peut-être plus tard.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.