[Deal du Jour] Le Nothing Phone (2a) est un smartphone original, avec un dos transparent et des LED qui clignotent. Cette version, déjà plus abordable que le modèle haut de gamme Nothing Phone (2), est en promotion.

C’est quoi, la promo sur ce smartphone ?

Le Nothing Phone (2a) 128 Go est vendu à sa sortie en mars 2024 au prix de 349 €. Il est proposé sur Amazon au prix de 317,60 €.

C’est quoi, ce smartphone aux lumières qui clignotent ?

Le Nothing Phone (2a) possède un design classique avec des bords arrondis et des bordures fines autour de l’écran. Il ressemble à première vue à un smartphone traditionnel, en dehors de son jeu de LED visible à l’arrière et qui fait sa particularité. Le dos transparent laisse en effet percevoir les composants et les lumières. Malgré le plastique, les finitions sont plutôt bonnes et le smartphone n’a pas l’air cheap pour autant. Avec ses dimensions de 161.74 × 76.32 × 8.55 mm pour un poids de 190 g, il offre une très bonne prise en main.

Le système de LED, appelé Glyph, n’est pas une révolution en soi, mais a le mérite d’être joli et amusant. Le jeu de lumière crée une chorégraphie différente selon que le smartphone reçoit une notification, un appel ou un message, se recharge ou encore quand Google Assistant écoute. Le dos transparent met en valeur l’effet, qui reste fondamentalement un gadget, mais un gadget cool. À l’avant, la dalle AMOLED de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz est lumineuse et réactive.

Le Nothing Phone (2) // Source : Nothing

Est-ce que le Nothing Phone (2a) est intéressant à ce prix ?

À moins de 320 €, c’est une très bonne affaire, car le Nothing Phone (2a) n’est pas juste un smartphone atypique qui clignote. La puce Dimensity 7 200 Pro apporte une grande fluidité et de belles performances, y compris pour les jeux vidéo. L’OS maison NothingOS 2.5, basé sur Android 14, est tout aussi original, avec des icônes minimalistes et un style épuré. L’interface répond parfaitement bien, et le smartphone autorise une personnalisation poussée, menu et Glyph compris.

Niveau photo, les clichés sont de qualité, sans pour autant égaler certains concurrents de la même gamme de prix. Pour son prix, il reste cependant un bon photophone. Enfin, vous pourrez compter sur une quinzaine d’heures d’utilisation.

