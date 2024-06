Lecture Zen Résumer l'article

[deal du jour] La Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée haut de gamme qui embarque plein de fonctionnalités. Elle se présente dans un pack en forte promotion avec une paire d’écouteurs offerte.

C’est quoi, ce pack avec la Galaxy Watch 5 Pro ?

La Galaxy Watch 5 Pro est normalement commercialisée 349 €. Le modèle 45 mm Bluetooth, accompagné d’une paire d’écouteurs Buds FE, est en ce moment proposé au prix de 199 € sur La Fnac. Pour obtenir ce prix, il suffit de saisir le code promo W5PRO dans le panier et, ensuite, de déduire l’ODR de 100 euros disponible jusqu’au 25 juin 2024 inclus.

Consultez notre guide des meilleures montres connectées pour la comparer à d’autres modèles.

C’est quoi, cette montre connectée de Samsung ?

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro possède un design au style sportif et aux lignes épurées du plus bel effet. La montre s’accompagne d’excellentes finitions, et profite d’un contour en titane qui limite les rayures. La Watch Pro 5 est de plus certifiée IP68, pour résister à l’eau et à la poussière. Le bracelet est souple et offre un bon confort, malgré un boitier un peu gros. Sa taille unique de 45 mm n’est d’ailleurs pas spécialement adaptée aux poignets les plus fins.

La dalle AMOLED de 1,4 pouce d’une définition de 450 × 450 pixels permet un d’afficher les informations avec une excellente lisibilité. La luminosité est bonne et le contraste infini, et la montre peut se consulter en plein soleil sans problème. Le capteur de luminosité se charge d’ajuster automatique la luminosité, pour optimiser l’affichage et éviter d’être ébloui en faible luminosité. Google Wear OS 3.5 est ergonomique et la lecture des informations est plaisante. Dommage que la montre ne soit compatible qu’avec Android. Notez que le mode Always-On permet de consulter l’heure, comme avec une montre classique.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro embarque un écran de qualité // Source : Sasung

Est-ce que la Galaxy Watch 5 vaut le coup dans ce pack ?

Moins de 200 € pour une bonne montre connectée et des écouteurs, c’est une très bonne affaire. Le suivi santé et sportif est complet et de nombreux capteurs sont présents. Vous trouverez un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, ou encore un tensiomètre. Tous proposent des mesures correctes, utiles pour la pratique de nombreux sports. Les classiques suivi du sommeil et mesure du niveau de stress sont présents. Un suivi GPS est aussi de la partie, mais manque légèrement de précision. Niveau autonomie, la Galaxy Watch 5 Pro tiendra facilement trois jours dans le cas d’une utilisation quotidienne.

Un mot sur les écouteurs Galaxy Buds FE qui accompagnent la montre. Ce modèle basique est confortable grâce à un poids plume et une bonne insertion dans les oreilles. L’audio est de qualité pour des écouteurs de moins de 100 €. Les basses sont bonnes et l’ensemble équilibré, malgré un son un peu brouillon à fort volume. La réduction de bruit active est de qualité, et le mode transparent laisse passer les bruits ambiants. Niveau autonomie, comptez 6 heures avec la réduction de bruit active, et 30 h supplémentaires avec le boitier.

Pour aller plus loin

👉 Tous nos articles wearables

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !