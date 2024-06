Lecture Zen Résumer l'article

Disponible gratuitement peu importe votre opérateur, Orange Téléphone permet d’identifier plusieurs millions de numéros indésirables en France. L’opérateur a décidé de réserver la fonction de blocage des appels à une nouvelle option payante, mais ne va pas fermer l’application.

Depuis quelques années, Orange Téléphone est une des premières applications recommandées par Numerama lors de l’achat d’un nouveau téléphone.

Sur iOS, elle prend la forme d’une « extension anti-spam ». Une base de données avec plusieurs millions de numéros est téléchargée sur l’appareil. Quand quelqu’un appelle, le téléphone indique ainsi s’il s’agit d’un correspondant malveillant ou de démarchage téléphonique (et bloque même les appels dans certains cas). Sur Android, elle remplace le téléphone avec un fonctionnement similaire. Certains appels sont bloqués, d’autres indiquent le nombre de signalements par les utilisateurs, ce qui permet de refuser une publicité indésirable.

Le 4 juin 2024, Orange a prévenu les utilisateurs de son application Orange Téléphone d’un changement imminent dans son application. « Nous vous informons que le blocage automatique des appels signalés par la communauté ne sera bientôt plus disponible au sein d’Orange Téléphone ». Que va-t-il se passer ?

Orange Téléphone ne va pas mourir

À en croire les réseaux sociaux et certains titres de presse, c’est la fin d’Orange Téléphone. L’opérateur, pour promouvoir son nouveau service baptisé Orange Cybersecure, aurait décidé de fermer son application gratuite. Pour 7 euros par mois, Orange Cybsercure promet de sécuriser 10 appareils « contre les messages malveillants comme les arnaques sur internet, virus, sites frauduleux, usurpation d’identité » et intègre « des solutions permettant de bloquer les appels mobiles et fixes indésirables ».

En réalité, l’annonce de la mort d’Orange Téléphone est prématurée. Dans la notification envoyée à ses clients, Orange ne mentionne que « le blocage automatique des appels signalés par la communauté ». Rien ne dit que les indications « Malveillant » et « Démarchage » ne continueront pas d’être proposées gratuitement, avec la possibilité de refuser ces appels manuellement. Notons aussi qu’Orange intègre des fonctions similaires dans ses applications Orange & Moi et MySosh depuis fin 2023.

Contacté par Numerama, Orange confirme qu’il ne compte pas tuer son application Téléphone : « L’application Orange Téléphone ne disparait pas, elle continue de détecter et de signaler les appels indésirables à ses utilisateurs Orange ou non, appels qui peuvent être rejetés manuellement.

Le blocage automatique des appels indésirables sur mobile est lui désormais réservé aux clients Orange ou Sosh ayant souscrit à Orange Cybersecure, au travers des applications Orange & Moi ou MySosh, où cette fonction de blocage automatique est paramétrée. »

Autrement dit : Orange Téléphone continuera de détecter les numéros frauduleux, mais vous forcera à raccrocher manuellement. Les abonnés Orange seront les seuls à pouvoir paramétrer le refus automatique des appels.

Orange rend payante une fonction gratuite

Dans les faits, même si Orange Téléphone ne meurt pas, on peut regretter la décision d’Orange de réserver une fonctionnalité qui était gratuite aux abonnés payants de sa nouvelle option Cybersecure. Il aurait été plus logique de donner cette option à tous les abonnés Orange, dans une démarche commerciale. Comme d’autres auparavant, Orange prend le risque de rendre payant ce qui a toujours été gratuit, quite à vexer ses clients. Heureusement, la base de données de son application Téléphone reste accessible gratuitement, ce qui limite tout de même drastiquement la perte.

Y a-t-il des alternatives à Orange Téléphone ? L’application Truecaller, malgré sa base de données plus réduite, fonctionne sur les mêmes fondements. Certains constructeurs, comme Google avec ses smartphones Pixel, intègrent d’ailleurs leurs propres listes anti-spam dans leurs applications Téléphone. En l’état, le mieux reste sans doute de conserver Orange Téléphone et d’apprendre à raccrocher manuellement.

