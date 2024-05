Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’usage d’une batterie externe est de plus en plus répandu, notamment à l’approche des vacances. Cet accessoire permet en effet de ne jamais tomber à court de batterie pendant une sortie, et peut sauver la situation.

C’est quoi, la promotion sur cette batterie externe ?

La batterie externe Samsung Powerbank d’une capacité de 10 000 mAh, est normalement vendue 49,99 €. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 28,15 €. De plus, une offre de remboursement de 20 € permet de faire passer le prix total à 8,15 €.

C’est quoi, cette batterie externe de Samsung ?

La Samsung Powerbank est une batterie externe au design classique avec des dimensions de 148 × 70 × 15.6 mm pour un poids de 210 g. C’est donc un accessoire léger et peu encombrant, parfait pour le transport. Sa conception est robuste et de qualité, même s’il est préférable d’éviter les chocs. Sur la façade, vous retrouverez un bouton d’allumage ainsi que des voyants LED qui indiquent l’autonomie restante.

Cette batterie externe se dote de deux ports de sorties USB-C, capables de charger deux appareils simultanément. Avec sa capacité de 10 000 mAh et sa puissance de recharge jusqu’à 25 W, vous pourrez recharger deux fois complètement un smartphone Android ou un iPhone. Notez toutefois que si vous rechargez deux appareils en même temps, la puissance de sortie est partagée entre les appareils et le temps de recharge plus long.

Samsung Powerbank // Source : Samsung

Est-ce que cette batterie externe vaut le coup en promo ?

Pour moins de 10 €, c’est une excellente affaire pour un accessoire fiable et pratique. Il est bien sûr possible de recharger d’autres appareils comme des écouteurs sans fil ou des montres connectées, ainsi que des accessoires d’autres fabricants.

