[Deal du jour] La PlayStation 5 Slim, plus compacte que le modèle sorti il y a maintenant trois ans, bénéficie pour la première fois d’une promotion qui touche à sa fin. Il ne reste en effet que quelques heures pour profiter de la réduction de 75 € sur la version Standard de la console.

C’est quoi, la promotion sur la PS5 Slim modèle standard ?

La PlayStation 5 Slim Standard avec lecteur de disques est normalement vendue au prix de 549,99 €. Elle est en ce moment proposée chez plusieurs revendeurs avec une réduction de 75 €. L’offre prend fin ce dimanche 25 février 2024.

C’est quoi, la PS5 Slim standard ?

La PlayStation 5 Slim est une version plus compacte de la PS5 classique qui est sortie fin d’année 2023. Elle se décline en deux modèles : l’édition digitale pour les jeux dématérialisés et l’édition standard, pourvue d’un lecteur de disques. En dehors de sa petite cure d’amaigrissement, elle reste quasiment identique en matière de design et performances. Son autre changement le plus notable est son espace de stockage, qui passe à 1 To contre 825 Go pour la version Fat.

Le gros point fort de la console de Sony est sans aucun doute sa manette DualSense. Cette dernière s’accompagne de nombreuses améliorations qui augmentent les sensations de jeu. Les nouvelles gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques, ainsi que son ergonomie toujours parfaite, en font une des meilleures manettes actuelles.

75 € de réduction, c’est le prix de Final Fantasy VII Rebirth // Source : Suare-Enix

Est-ce que la PS5 Slim vaut le coup à moins de 480 € ?

La version Slim de la console de Sony baisse pour la première fois son prix. C’est donc une excellente affaire si vous souhaitiez vous la procurer. 75 € d’économies peuvent ne pas sembler énorme sur un achat de presque 500 €. Mais mis en perspective, c’est un peu plus que le prix d’un jeu triple A récent, comme au hasard, le très attendu Final Fantasy VII Rebirth. Ce dernier est prévu pour le 29 février prochain.

75 € d’économies sur l’achat de la console, c’est aussi le prix de plusieurs mois d’abonnement au PlayStation Plus. Ce dernier propose une grande ludothèque de jeux, de la PS1 à la PS5, en fonction de l’offre choisie. Plusieurs titres sont aussi offerts chaque mois.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test de la PlayStation 5 Slim

👉 Découvrez les trois jeux offerts en février 2024 sur le PlayStation Plus

👉 Notre guide des meilleurs jeux PS5 en 2024

