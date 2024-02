[Deal du jour] The Freestyle 2nd Gen est un appareil idéal pour se faire une petite salle de cinéma dans votre salon. Ce picoprojecteur de Samsung, compact et doté d’une belle qualité d’image, est bien plus abordable pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce projecteur de Samsung ?

La seconde génération de projecteurs The Freestyle de Samsung est commercialisée 999 € à sa sortie il y a quelques mois. Pour les soldes, il est proposé au prix de 649 € sur Amazon.

C’est quoi, ce vidéoprojecteur de Samsung ?

The Freestyle 2nd Gen est un picoprojecteur, c’est-à-dire un vidéoprojecteur au format compact. Ses dimensions de 10.24 × 17.28 × 9.52 cm et son poids de 800 g en font assurément un appareil discret au joli design, facile à déplacer d’une pièce à l’autre. The Freestyle de Samsung projette des images d’une diagonale entre 76 cm à 254 cm, pour un recul entre 80 cm et 2,70 mètres. Il convient donc pour les petites pièces comme les plus grandes. Vous pouvez même brancher une batterie externe sur son port USB-C afin de l’utiliser en extérieur.

La définition full HD de 1 920 x 1 080 pixels s’accompagne d’une luminosité de 550 lumens. De jour, l’image n’est pas à son avantage et les contrastes semblent un peu faibles. De nuit ou dans une pièce peu éclairée, l’image est toutefois parfaitement lisible et a un bon niveau de détail. The Freestyle intègre un haut-parleur de 5 W qui délivre un son 360°, qui manque malheureusement de puissance. Vous pourrez toujours y brancher une enceinte externe grâce à la prise HDMI ARC/eARC, ou via le Bluetooth.

The Freestyle 2nd gen de Samsung est vraiment discret // Source : Samsung

Est-ce que le projecteur de Samsung est intéressant en promo ?

À moins de 650 €, c’est une excellente affaire ! The Freestyle embarque aussi de nombreuses fonctionnalités pour le confort de visionnage. La mise au point automatique est de la partie, ainsi que la calibration intelligente qui se charge d’adapter l’image à la couleur de votre mur. Le projecteur peut aussi corriger les images de travers. Enfin, vous pouvez incliner The Freestyle pour faire passer l’image du mur au plafond, pratique si vous piquez souvent du nez devant un film ou une série.

Comme sur une Smart TV de Samsung, le projecteur dispose aussi du système d’exploitation TizenOS pour habiller ses menus. Vous avez l’accès à vos applications habituelles sur l’ensemble des services de SVOD. Les assistants vocaux Google Assistant ou Alexa d’Amazon sont même présents, pour contrôler le projecteur au son de votre voix. Enfin, Le Samsung Gaming Hub permet d’accéder au Xbox Cloud Gaming ou au Nvidia GeForce Now, pour jouer à vos jeux vidéo.

