C’est quoi, ce forfait YouPrice pour les soldes ?

YouPrice propose un forfait sans engagement et ajustable, baptisé Le Frost. Il commence avec 111 Go de données au prix de 9,99 € par mois, et monte jusqu’à 130 Go pour 18,99 € par mois, les deux premiers mois de l’abonnement. Passé ces deux mois, le forfait revient au prix de 11,99 € par mois, et jusqu’à 20,99 € par mois. Vous pourrez bien sûr résilier après deux mois si vous le souhaitez.

Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €. La 5G est en option pour 5 € de plus par mois.

C’est quoi ce forfait de YouPrice ?

YouPrice est un opérateur virtuel (MVNO) qui vous laisse choisir votre réseau, entre Orange et SFR. La nouvelle édition de l’enquête annuelle du régulateur des télécoms vous aidera à faire votre choix entre les deux opérateurs. Le forfait Le Frost est un forfait ajustable, qui commence avec un minimum de 111 Go de données mobiles, et qui peut monter jusqu’à 130 Go. Les 111 Go de base représentent déjà un excellent volume de data pour commencer le mois, et vous n’aurez probablement pas à atteindre les 130 Go. Si toutefois vous franchissez un palier, le prix du forfait vous sera facturé en fonction de votre consommation.

Vous pourrez utiliser internet en 4G lorsque vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi, regarder ou écouter du contenu en streaming, ou jouer à des jeux en ligne, via un réseau fiable et de qualité. Si vous voyagez, 16 Go de data 4G par mois peuvent être utilisées depuis l’Europe et les DOM. Sachez cependant qu’elles seront consommées sur votre enveloppe globale. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers la France, sont compris dans le forfait.

Les autres forfaits de Youprice // Source : Youprice

Ce forfait Le Frost est-il une bonne affaire ?

Youprice propose régulièrement des forfaits mobiles à un excellent prix. Même passé les deux premiers mois, 11,99 € reste un très bon tarif pour 111 Go de data sur les réseaux Orange et SFR. À titre de comparaison, le forfait 100 Go en 5G chez Orange est au prix de 16,99 € les six premiers mois, puis 31,99 €. Le même forfait chez SFR est au prix de 15,99 € par mois pendant 6 mois, puis 30,99 € par mois.

Notre guide des forfaits mobiles 4G et 5G vous aidera à comparer Youprice aux autres opérateurs. Enfin, vous pouvez facilement vous abonner grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

