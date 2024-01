À Las Vegas, Samsung a annoncé le lancement de The Music Frame, une enceinte cachée dans un cadre mural. Hélas, il ne s’agit pas d’un écran, mais d’une image fixe.

Au CES de Las Vegas, Samsung prévoit de très nombreuses annonces. En plus de son intelligence artificielle Galaxy AI, de très nombreux téléviseurs et de son premier écran Micro-LED transparent (voir ci-dessous), la marque coréenne vient de présenter The Music Frame, une version audio de son téléviseur à succès.

Que penser de cette annonce ? On ne peut pas s’empêcher d’y voir une opportunité manquée. The Music Frame aurait pu être un cadre photo numérique avec des images qui changent en permanence (pourquoi pas avec la pochette de l’album en cours de lecture par exemple), il s’agit en fait d’un simple cadre photo avec une enceinte cachée derrière l’image. En l’état, Samsung ne fait rien d’autre que concurrencer Ikea et Sonos, qui proposent un produit similaire.

@numerama Samsung vient d’annoncer plein de nouveautés TV/audio au CES 2024 de Las Vegas. Voici notre sélection des nouveautés majeures, avec des télés, des écrans et des machines à laver #samsung #CES #CES2024 #numerama #écran #gaming #tv ♬ son original – Numerama – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le design de The Music Frame est très cool

Pourquoi avoir créé The Music Frame ? On peut imaginer que le succès des téléviseurs du même nom, qui se transforment en tableaux grâce à leur revêtement anti-reflets, y est pour quelque chose. Pourquoi ne pas décliner The Frame dans d’autres catégories, pour les amateurs de produits tech discrets ?

Quelques-uns des Frames commercialisés par Samsung. // Source : Numerama

Avec The Music Frame, Samsung propose des cadres carrés qui s’accrochent au mur. Ils sont reliés au courant avec un câble transparent, ce qui permet de les dissimuler facilement. La qualité sonore est bonne, mais l’enceinte ne ressemble pas à une enceinte. L’utilisateur a le choix entre sa propre image et un cadre personnalisé, qu’il peut acheter sur le site de Samsung. Il ne s’agit pas d’un écran, sans doute pour baisser les coûts.

Élément inconnu pour l’instant : le prix. À combien Samsung commercialisera son enceinte ? Il ne s’agit pas que d’un appareil Bluetooth, puisqu’elle peut servir à créer un système sonore avec un téléviseur de la marque. De plus, on imagine que l’IA, pour les commandes vocales, pourrait aussi y être intégrée.

La télé transparente de Samsung impressionne

Enfin, en attendant la grande conférence de Samsung dédiée à l’intelligence artificielle, la marque a montré la première version de son téléviseur Micro-LED transparent. Le résultat est assez impressionnant, avec la possibilité de superposer plusieurs images les unes sur les autres (le match de foot en arrière-plan, les statistiques devant) Malheureusement, la 3D est impossible à montrer en photo.

Grâce au MicroLED, le transparent devient possible sur une télé sans perte de qualité. // Source : Numerama

En plus de sa grande conférence du CES le 8 janvier, Samsung organisera son propre événement presse le 17 janvier pour dévoiler les Galaxy S24. Numerama y assistera.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !