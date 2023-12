[Deal du Jour] La nouvelle PlayStation 5, appelée PS5 Slim, remplace l’ancien modèle sorti il y a maintenant 3 ans. La Fnac, consciente que la console de Sony sera sans doute sous de nombreux sapins le soir de Noël, propose une offre intéressante.

C’est quoi, cette offre sur la PS5 Slim ?

La PlayStation 5 Slim Standard, c’est-à-dire avec lecteur de disques, est vendue au prix de 549,99 €. Pour l’achat de la console sur le site de La Fnac, le jeu Avatar : Frontiers of Pandora en version physique, normalement vendu 69,99 €, revient au prix de 39,99 €. Pour bénéficier de l’offre, ajoutez simplement la console et le jeu à votre panier.

C’est quoi, le modèle standard de la PS5 Slim ?

À l’instar de la PS5 originelle, la PlayStation 5 Slim, sortie en novembre 2023, se décline en deux modèles : l’édition digitale, qui ne lit que les jeux dématérialisés, et l’édition standard, pourvue d’un lecteur de disque. Cette version Slim perd 30 % de volume, mais est strictement identique en matière de performances. En dehors d’un stockage légèrement augmenté (1 To contre 825 Go), elle embarque toujours un processeur AMD Zen 2 3.5 GHz à 8 cœurs et 10 TeraFLOPs, pour faire tourner les jeux en 4K, jusqu’à 30 ou 60 FPS.

La manette DualSense, incluse avec la console, optimise un design qui avait déjà fait ses preuves depuis quelques générations de PlayStation. Les nouveautés, dont les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques, en font une des meilleures manettes actuelles. Enfin, l’interface de la console est accueillante et ergonomique, et met en avant les fonctionnalités communautaires. Vous pourrez difficilement passer à côté du PlayStation Plus. L’abonnement propose une grande ludothèque de jeux, de la PS1 à la PS5, en fonction de l’offre choisie.

Graphiquement, Avatar : Frontiers of Pandora est une réussite. // Source : Ubisoft

Que vaut le jeu Avatar ?

Avatar : Frontiers of Pandora prend place dans l’univers des films de James Cameron, et se situe entre le premier et le deuxième épisode. Vous incarnez un Na’vis, parmi d’autres enfants Na’vis recueillis par les humains, pour devenir des sortes d’ambassadeurs de la race humaine. L’idée derrière la tête des méchants Terriens est d’assurer une cohabitation pacifique entre les deux peuples, pour mieux piller les ressources de la planète Pandora. Bien entendu, rien ne va se passer comme prévu. Scénaristiquement, l’univers du jeu étend celui des films, et permet aux joueuses et aux joueurs de découvrir une autre facette de la saga de Cameron.

Le gameplay en monde ouvert fait de plus la part belle à l’exploration. Bien que les équipes d’Ubisoft et Massive Entertainment aient un lourd cahier des charges à remplir, elles n’oublient pas de rendre justice à la faune et à la flore luxuriante de Pandora. Le jeu est graphiquement superbe, avec des environnements détaillés et magnifiques qui invitent à la contemplation. Dommage que le design des menus soit bloqué au début des années 2000, tout comme la mise en scène, qui peine parfois à rendre justice aux films de Cameron. Reste qu’Avatar : Frontiers of Pandora est un excellent divertissement et une très bonne adaptation.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test de la PlayStation 5 Slim

👉 Découvrez les trois jeux offerts en décembre 2023 sur le PlayStation Plus

