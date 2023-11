Les internautes rencontrent quelques perturbations sur ChatGPT ce 8 novembre. Au même moment, des hackers pro-russes revendiquent une attaque contre l’agent conversationnel pour saturer le service.

Si ChatGPT a du mal à traiter vos demandes ce 8 novembre, c’est probablement lié à une cyberattaque d’hacktivistes, qui se revendiquent comme pro-russes et islamistes. Le collectif de hackers Anonymous Sudan a revendiqué une attaque par déni de service (DDoS) contre le célèbre agent conversationnel américain. Les hacktivistes ont mis en avant un nombre élevé de dysfonctionnements recensés chez ChatGPT.

La société à l’origine du programme, OpenAI, indique sur son site qu’elle subit une panne majeure qui a également un impact sur les interfaces de la société. OpenAI déclare avoir « identifié un problème entraînant des taux d’erreur élevés au niveau de l’API et de ChatGPT, nous travaillons à y remédier.»

Des cyberattaques symboliques

Le collectif Anonymous Sudan a intensifié les DDOS contre des services populaires avec un puissant botnet. Cette stratégie consiste à lancer des vagues de connexion dirigées simultanément vers un site précis. Si le nombre de requêtes est suffisamment élevé, le serveur n’est plus en mesure de les traiter, et la plateforme visée s’éteint, pendant quelques heures le plus souvent. Il s’agit d’abord d’une technique de harcèlement symbolique et facile à exécuter pour les hackers. Le groupe a récemment attaqué le service de streaming musical Deezer.

ChatGPT recense 60 millions de visites par jour et a enregistré 1,43 milliard de visites mensuelles en août 2023.

