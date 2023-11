À l’occasion de la première conférence « OpenAI Dev Day » de l’histoire, le créateur de ChatGPT a dévoilé plusieurs nouveautés majeures pour son intelligence artificielle générative, dont un nouveau modèle nommé GPT-4 Turbo. La limite de sa base de données passe de septembre 2021 à avril 2023.

Il y a un an, OpenAI lançait ChatGPT dans une indifférence presque générale. À l’époque, l’entreprise de Sam Altman était loin d’imaginer qu’elle allait provoquer un séisme technologique. ChatGPT est entré au cœur de l’actualité quelques mois plus tard, en ouvrant la porte à de nombreux changements sociétaux (et en devenant, malgré lui, un géant de la tech).

Le 6 novembre, pour fêter le premier anniversaire de ChatGPT (qui est utilisé par plus de 100 millions de personnes chaque semaine), OpenAI organise une conférence développeur dédiée aux nouveautés de son IA. Numerama l’a regardée et vous propose dans cet article un résumé des annonces liées à ChatGPT, en attendant de nouveaux contenus dans les prochaines heures.

GPT-4 Turbo, un nouveau modèle plus rapide et plus cultivé

Après GPT-3.5 Turbo et GPT-4, voici GPT-4 Turbo, une nouvelle version améliorée du modèle de langage d’OpenAI. Parmi ses nouveautés :

La possibilité d’entrer des requêtes beaucoup plus longues (128 000 signes), alors que GPT-4 ne peut pas lire tous les contenus.

Une base de connaissances qui s’arrête en avril 2023, et non plus en septembre 2021.

Plus de rapidité.

Une nouvelle interface simplifiée, qui n’oblige pas à choisir entre les différentes options. ChatGPT le fait tout seul.

Plusieurs nouveautés pour les développeurs, dont des tokens plus abordables.

GPT-4 Turbo est le nouveau modèle de langage d’OpenAI. // Source : OpenAI

Tout le monde peut créer son propre ChatGPT

Autre annonce majeure d’OpenAI : un outil pour créer des IA avec une personnalité. ChatGPT s’adresse ici aux entreprises qui souhaiteraient par exemple créer un service client automatisé. En apprenant à cette « personnalité » les procédures à suivre, en la formant comme si on parlait à un humain, alors ChatGPT peut créer un robot sur mesure, qui représente l’entreprise en question. Les « GPTs », comme OpenAI les appelle, sont une évolution majeure pour le chatbot, qui offre pour la première fois plusieurs interactions de lui-même (Meta a annoncé des IA similaires).

GPT Builder permet de créer un robor sur mesure. // Source : OpenAI

OpenAI lancera prochainement un GPT Store, sur lequel il sera possible de trouver des « personnalités » et de les télécharger. L’intérêt dépasse le monde des entreprises, avec l’idée de créer des robots auxquels les gens aiment parler.

Le GPT Store. // Source : OpenAI

La mode des IA personnalisées n’est pas nouvelle. Aux États-Unis plusieurs particulièrement, les plus jeunes adoreraient particulièrement l’idée d’une IA avec laquelle on entretient une conversation régulière. Ce GPT Store, ainsi que le GPT Builder, ouvrent la porte à des robots plus « humains », avec des personnalités plus « sensibles » et adaptées à leurs interlocuteurs.

Dans les prochaines semaines, OpenAI devrait annoncer d’autres nouveautés (et déployer celles annoncées aujourd’hui). Hasard du timing (ou non), Elon Musk a annoncé sa propre IA non modérée, Grok, quelques heures avant la conférence d’OpenAI.

