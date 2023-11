Chauffage connecté, création d’un planning hebdomadaire, applications pour suivre sa consommation d’énergie… Alors que l’hiver risque de faire grimper les factures d’électricité et de gaz, il existe plusieurs moyens pour limiter ses dépenses.

C’est l’hiver, il fait froid et les factures sont en hausse. Un phénomène d’autant plus accentué par l’inflation et le contexte international, qui a d’importantes répercussions sur le prix de l’énergie. Même si la France n’est pas la plus à plaindre, de nombreuses personnes peinent à anticiper leurs factures, ce qui peut rendre la période anxiogène.

S’il n’existe pas de formule magique pour diviser ses factures par deux — gare aux arnaques en la matière –, des astuces permettent d’optimiser ses consommations énergétiques. La maison connectée notamment qui, contrairement aux idées reçues, est une excellente arme pour consommer moins.

Une application pour suivre sa consommation

Grâce aux compteurs Linky, il est possible d’obtenir des informations détaillées sur sa consommation électrique. L’application que nous vous recommandons est Hello Watt, qui permet de revenir sur son historique quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Hello Watt estime l’argent dépensé par heure, indique quelle puissance a été utilisée et suggère des moyens d’optimiser sa consommation électrique. Il affiche également des tendances, afin de consulter l’évolution de sa consommation d’électricité. L’application permet de se connecter directement au compte de son fournisseur, pour connaître sa consommation réelle.

L’interface d’Hello Watt, qui estime la consommation catégorie par catégorie. // Source : Numerama

Grâce à Hello Watt, nous avons pu découvrir que notre ballon d’eau chaude nous coûtait près de 200 euros par an, alors que le chauffage pouvait atteindre les 250 euros par an (pour un deux pièces). Ce diagnostic est essentiel, puisqu’il permet de savoir ce qui consomme le plus à la maison, afin d’en tirer les conséquences. On aime aller de temps en temps dans Hello Watt, afin de constater les impacts d’une journée froide sur sa consommation.

D’autres entreprises, dont des fournisseurs d’électricité et de gaz, offrent des services similaires à Hello Watt.

Un thermostat connecté, c’est l’assurance de faire des économies

Du coup, comment diminuer ses factures ? Cette première partie s’adresse aux personnes équipées d’une chaudière, qui se chauffent individuellement grâce au gaz. Il existe généralement deux cas de figure :

vous avez un thermostat accroché au mur, pour contrôler la température de la maison (c’est obligatoire, mais tous les logements ne sont pas aux normes).

vous n’avez pas de thermostat, ce qui veut dire que vous vous contentez d’ouvrir les vannes du radiateur pour augmenter la température, avec la chaudière allumée en permanence.

Dans les deux cas, une des meilleures solutions pour réaliser des économies d’énergie est un thermostat connecté. Il y en a chez Netatmo, Google, Schneider ou Tado, avec la possibilité de créer des plannings de chauffe dans une application.

Le thermostat Netatmo utilise des piles. Un second module est relié au thermostat. // Source : Numerama

L’intérêt d’un thermostat connecté est simple : quand vous n’êtes pas à la maison, la chaudière n’émet pas inutilement. Elle se contente de préserver une température symbolique (disons 15 degrés), puis se réactive avant votre retour à la maison, pour que la chaleur soit là à votre retour. Même chose la nuit, où le corps n’a pas besoin d’une température élevée (merci la couette). En cas d’absence quelques jours, on peut aussi mettre la chaudière en pause directement depuis l’application. Résultat : la plupart du temps, la chaudière ne consomme pas, mais la température reste la même pour vous.

Pour aller encore plus loin, on peut aussi installer des vannes connectées sur chacun de ses radiateurs. Le thermostat n’enverra alors pas de consigne générale, puisque chaque pièce aura sa propre température. Seules celles sans vanne connectée suivront ses instructions.

L’interface de l’appli Netatmo, avec le contrôle depuis Apple Maison à droite. // Source : Numerama

Avec un thermostat connecté, attendez-vous à réaliser entre 10 et 20 % d’économie. C’est immense, surtout lorsqu’on sait que le chauffage représente 70 % des dépenses d’un foyer chaque hiver. Son installation est assez simple (surtout si vous avez déjà un thermostat à la maison), mais passer par un professionnel peut être plus rassurant. L’installation est rentabilisée dès le premier hiver. Un des autre avantages de ces solutions est qu’ils sont quasiment tous compatibles avec Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit.

Et le chauffage collectif ?

Si vous n’avez pas de chaudière à la maison, puisque votre logement est chauffé collectivement, il est tout de même possible de piloter le chauffage avec une application. Oubliez alors la partie thermostat, il faut seulement des vannes thermostatiques et un relai Wi-Fi. Le fonctionnement revient alors au même, avec une température réglable pour chaque pièce. Certaines marques, comme Netatmo, vendent des kits spécialement conçus pour ce cas de figure.

Pour les chauffages électriques : le module fil pilote

Les solutions pour les personnes chauffées au gaz sont nombreuses, mais celles pour les radiateurs électriques individuels sont plus rares. Il faut dire que cette technologie est très française. On trouve généralement du gaz ou des climatiseurs réversibles dans les autres pays, ce qui limite l’intérêt des grandes marques pour les radiateurs individuels.

Heureusement, grâce au fil pilote, il est possible de connecter des radiateurs électriques. Cette invention française, qui date des années 70, permet d’envoyer des consignes à un radiateur électrique. Certaines habitations récentes l’exploitent grâce à un thermostat, la plupart neutralisent le fil pilote, puisqu’elles ne s’en servent pas. Grâce à des petits boîtiers, il est possible d’utiliser le fil pilote pour connecter son radiateur électrique à Internet et créer des programmes de chauffe, comme avec un thermostat connecté.

Le Heatzy Pilot, un accessoire français, permet de contrôler un radiateur électrique avec une application. // Source : Numerama

Plusieurs marques proposent des boîtiers fil pilote. Nous avons testé la solution de Heatzy, qui permet grâce à un petit boîtier caché derrière son radiateur de le connecter au Wi-Fi. Il faut s’y connaître un peu en électricité pour l’installer, mais l’opération n’est pas très compliquée (on débranche le radiateur, on relie son fil phase au fil phase du Heatzy, on relie son fil neutre au fil neutre du Heatzy et on connecte le fil pilote du radiateur au boîtier). On peut ensuite créer un planning hebdomadaire, pour que le radiateur passe en mode éco en journée, puis en mode confort quand on est à la maison. Le fil pilote ne permet pas de régler la température, mais il permet de changer de mode.

En plus de la solution de Heatzy, qui coûte environ 40 euros par radiateur (elle se rentabilise aussi en un hiver), on trouve aussi des modules fil pilote chez Leroy Merlin ou chez Schneider (avec un joli thermostat sans-fil en prime). Leurs solutions marchent généralement avec Google Assistant et Amazon Alexa, mais pas Apple (qui supporte mal les fils pilotes). Elles permettent aussi de connecter un sèche-serviette, sur exactement le même principe. Des fournisseurs d’électricité, comme Engie, proposent aussi leurs propres modules pilotes.

Connecter un climatiseur réversible, c’est aussi possible

Si vous êtes équipés d’un climatiseur réversible à la maison, vous pouvez aussi vous chauffer avec. La technologie est efficace et chauffe généralement une pièce en quelques minutes. Il existe plein d’objets connectés pour connecter son climatiseur réversible, sur le même fonctionnement qu’un thermostat.

Le contrôleur de Netatmo envoie des consignes à un climatiseur. // Source : Numerama

Netatmo, Tado, le français Heatzy… Tous proposent des boîtiers capables de se faire passer pour une télécommande infrarouge. Ils doivent être placés en face du climatiseur pour l’allumer avant votre arrivée, pour s’assurer que la pièce soit toujours à la bonne température. Ils font ensuite varier les commandes en fonction de la température réelle.

Une prise connectée derrière les appareils qui consomment le plus

Dans un foyer, le chauffage est responsable de la majorité de la facture d’électricité et de gaz, mais d’autres appareils peuvent aussi surconsommer. C’est notamment le cas du ballon d’eau chaude, qui s’allume même si vous êtes absents.

Avec eux, comment faire ? Un bon investissement peut être une prise ou une sortie de câble connecté, avec un module on/off. L’idée est d’estimer précisément la consommation électrique de ces appareils, puis d’avoir la possibilité de les couper quand vous n’êtes pas là. Pas besoin de s’embêter avec un planning, pensez juste à rallumer le ballon d’eau chaude la veille de votre retour de vacances par exemple. Les prises de Eve et les sorties de câble de Legrand sont des références en la matière.

Leroy Merlin propose des modules pour désactiver les ballons d’eau chaude quand ils ne sont pas nécessaires. // Source : Leroy Merlin

Dans le cas d’un appartement secondaire, où vous n’habitez pas en permanence, couper le chauffe-eau permet de réaliser d’importantes économies. On peut toujours le faire manuellement depuis le tableau électrique, mais l’interrupteur est tout de même plus pratique.

Des ampoules LED, si ce n’est pas déjà fait

L’éclairage n’est pas ce qui consomme le plus dans une maison, mais remplacer des ampoules incandescentes par des ampoules LED aide à diminuer sa facture (surtout si on en a beaucoup). Le LED est aussi plus écologique, avec souvent des options supplémentaires (variation de la luminosité avec les ampoules dimmables, changement de la couleur avec les ampoules connectées, etc.) et une durée de vie plus longue. Il existe des ampoules LED vraiment pas chères, des ampoules LED connectées abordables (Wiz) et des ampoules LED plus premium (Philips Hue). Mais ne vous attendez pas à d’aussi grosses économies qu’avec le chauffage.

Faut-il débrancher ses appareils et sa box Internet ?

Enfin, on entend souvent qu’il faut éteindre ses appareils la nuit, comme sa box Internet. Permettez-nous d’être dubitatifs. Tout éteindre a évidemment un impact, mais les appareils qui consomment le plus sont liés au chauffage, à l’eau chaude et à l’électroménager. L’impact d’une Freebox ou d’une multiprise est très faible et ne se sentira qu’en centimes. Bref, tout débrancher en vacances est une mesure de bon sens, mais ne vous rendra pas beaucoup plus riche à la fin du mois.

Pour faire des économies importantes, il est aussi possible d’isoler ses murs, d’installer une pompe à chaleur ou des panneaux solaires, mais ce sont des travaux d’ampleur. Nos conseils portent plus sur de petits travaux qui peuvent permettre de réaliser plusieurs centaines d’euros d’économie. Ce qui permet déjà de faire la différence.

