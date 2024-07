Améliorer le confort de ses escapades en pleine nature, avoir du courant dans son jardin ou servir de source de secours en cas de panne d’électricité : l’utilité des générateurs n’est plus à prouver, surtout l’été. Si vous n’êtes pas encore équipé, c’est le moment idéal, Bluetti affichant jusqu’à 800 euros de remises sur ses modèles phares.

Votre valise est fin prête et les plus beaux spots sont sauvegardés sur Maps. Mais avant de vous évader au volant de votre van ou direction le camping, avez-vous pensé à vous munir d’un générateur électrique ? Très pratiques, ces mini-boîtiers alimentent sans encombre appareils de cuisson, frigo, lumières et smartphones.

Le spécialiste Bluetti dispose justement d’une large gamme de stations solaires portatives, pour ne manquer de rien lors de vos escapades estivales. Déjà abordables, ses meilleures références tombent à prix doux les 16 et 17 juillet, durant les Prime Day d’Amazon :

Jusqu’au 15 juillet seulement, pour toute commande de 20, 50, 70 ou 90 euros passée sur son site officiel, Bluetti vous offre des coupons de 150, 200, 250 ou 350 euros, valables jusqu’au 31 juillet (dès 1500 euros d’achat).

Générateurs AC200L : pour brancher tous vos appareils, même les plus puissants

La plupart des générateurs électriques servent avant tout d’appoint et ne permettent d’alimenter que des appareils peu énergivores. Mais pas l’AC200L de Bluetti. Aussi compact qu’une valise cabine, ce modèle ne manque pas de puissance : jusqu’à 3600 W avec le mode Power.

Concrètement, celui-ci vous permet a minima de brancher simultanément une plaque de cuisson de 1000 W, un mini-réfrigérateur de 150 W, un ventilateur et une lampe. Il vous reste même encore suffisamment de courant pour recharger votre smartphone et votre appareil photo. Bluetti a d’ailleurs prévu 4 prises de courant CA (courant alternatif) 230 Volts, 2 ports USB-C, 2 ports USB-A, 1 allume-cigare et un 1 port RV.

AC200L : le juste équilibre entre compacité et performance. // Source : Bluetti

Pour recharger cette station électrique, plusieurs alternatives s’offrent à vous : secteur, panneaux solaires (jusqu’à 1200 W), voiture, batterie au plomb, générateur secondaire. Les plus pressés peuvent même opter pour une recharge combinée secteur/solaire. 1h30 suffit alors pour faire le plein de l’AC200L.

Pour tenir plusieurs jours sans avoir à recharger sa station, Bluetti propose d’associer son générateur à des batteries modulaires B300 de 3072 Wh chacune. Objectif : atteindre une capacité maximale de 8192 Wh pour l’ensemble du système. Soit bien plus que les 6000 Wh que consomment en moyenne les Français au quotidien.

Et bien que l’été soit la période idéale pour s’équiper, Bluetti affiche ce modèle phare avec une belle remise les jours du Prime Day. L’AC200L perd 400 euros et passe de 1999 à 1599 euros.

Générateurs AC70 et AC180 : petits mais puissants

Plutôt pique-nique entre amis que roadtrip en van ? Bluetti dispose de deux modèles ultra-compacts : l’AC70 et l’AC180. À peine plus grands qu’une boîte de chaussures et pesant respectivement 10,2 et 16 kg, ces générateurs rentrent aisément dans le coffre d’une voiture.

En dépit de leur format mini, tous deux sont pleins de ressources. Ces stations affichent respectivement une puissance de base de 768 et 1800 W, extensible jusqu’à 2000 et 2700 W avec le mode Power. Leurs deux prises CA de 230 Volts, leurs ports USB-A, leur sortie USB-C PD montant à 100 W, ainsi que leur allume-cigare, leur permettent donc d’alimenter tout type d’appareil.

L’AC180 : un modèle ultra-compact à transporter partout. // Source : Bluetti

Dans le jardin, sur la plage ou même dans un parc, l’AC70 et l’AC180 vous permettent de faire cuire des grillades, d’avoir des boissons fraîches et du bon café. Et pourquoi pas agrémenter le tout avec un peu de musique ?

Côté autonomie, la marque promet respectivement 768 et 1152 Wh et une charge en moins de 2 heures sur secteur. Au besoin, ces deux stations électriques sont compatibles avec des panneaux solaires de 500 W.

Durant les Prime Day, Bluetti promet jusqu’à 33 % de réduction sur ces deux modèles ultra-portables. L’AC70 tombe ainsi de 749 à 499 euros et l’AC180 est disponible à 749 euros au lieu de 1099 euros.

Station AC300 : un vrai secours pour son domicile

Si les générateurs solaires les plus aboutis sont un véritable atout confort pour les longs voyages en van, ils ont aussi leur utilité à domicile.

Avec ses 3072 Wh, extensibles à 12 288 Wh grâce à des extensions B300, et ses 15 sorties, l’AC300 offre suffisamment d’autonomie pour alimenter un appartement T2 durant 2 jours. En cas de panne de courant, cette station prend même le relai de votre système électrique en quelques secondes. Vous n’avez donc plus à craindre de perdre tout le contenu de votre congélateur en cas de coupure prolongée.

1, 2, 3 ou 4 extensions de batterie, avec l’AC300 c’est vous qui choisissez. // Source : Bluetti

Mieux, en le raccordant à des panneaux solaires, vous passez en partie à l’énergie verte et réalisez alors de belles économies sur vos factures d’électricité. Sur ce point, l’AC300 se recharge en moins de 2 heures à une puissance maximale de 2400 W avec l’énergie solaire. Et comme sa conception est modulaire, c’est vous qui choisissez le nombre d’extensions dont vous avez besoin. L’AC300 peut supporter jusqu’à 4 batteries externes.

Les plus bricoleurs peuvent également installer en un tournemain un atelier au fond de leur jardin, sans avoir à passer par la case raccordement électrique.

Les cas d’usage ne manquent donc pas pour ce générateur AC300, disponible à partir de 2799 euros au lieu de 3599 euros durant les Prime Day d’Amazon.

Un panneau solaire PV350 pour recharger gratuitement ses générateurs

Si les panneaux solaires servent avant tout à recharger des stations électriques compatibles, ces dispositifs peuvent aussi être utilisés seuls, pour alimenter des appareils peu énergivores.

À utiliser seul ou avec un générateur // Source : Bluetti

À titre d’exemple, le Bluetti PV350 délivre jusqu’à 350 W de courant. Il s’avère donc d’un grand secours lorsque la batterie de votre smartphone, de votre PC portable ou de votre drone se retrouve à plat durant une escapade en pleine nature. Une telle puissance vous permet aussi d’alimenter directement un mini-frigo ou un ventilateur.

Mais le véritable atout du PV350, c’est sa conception pliable. Une fois replié, ce panneau ne mesure que 90,5 × 61,3 × 6,5 cm, pour un poids plume de 13,9 kg. Vous pouvez donc le déplacer facilement et le ranger sans encombre dans votre placard.

En plus, durant les Prime Day, son prix chute de 899 à 599 euros. Voilà une belle occasion de s’équiper à moindre coût.

