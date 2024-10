Lecture Zen Résumer l'article

À l’approche de l’hiver et du froid, Leroy-Merlin dévoile sa stratégie en matière de domotique. Le géant de l’habitat mise sur l’énergie, avec une application capable de vous dire comment réduire vos factures, pour populariser ses objets pour la maison connectée.

Un an après avoir lancé des modules connectés pour contrôler ses radiateurs électriques, Leroy Merlin dévoile une dizaine de nouveaux objets connectés destinés à enrichir son écosystème Enki, désormais orienté autour de la consommation énergétique.

Le géant français de l’habitat dit être arrivé à la conclusion que la maison connectée désintéresse le grand public, mais qu’elle devient attirante dès qu’il s’agit de réaliser des économies sur ses factures d’électricité. Leroy Merlin promet entre 15 et 20 % d’économies par an grâce à sa nouvelle offre connectée, qui mise sur de petits prix et une distribution nationale, dans ses magasins, pour rivaliser avec les offres des nombreux constructeurs spécialistes de la maison connectée.

Leroy Merlin lance le « Coach Energy » pour optimiser sa consommation

En mars 2024, Leroy Merlin a mis à jour l’architecture de sa plateforme domotique Enki pour stabiliser ses performances et la préparer aux nouveaux besoins des consommateurs. L’entreprise dit être repartie de zéro, avec des technologies plus modernes, et reconnaît que l’ancienne architecture n’était pas à la hauteur.

La nouvelle application Enki, disponible sur iOS et Android, s’inspire grandement de l’application Apple Maison. Elle met en avant les objets connectés dans un premier onglet, le chauffage dans un autre ainsi que les automatisations (pour tout éteindre d’un seul coup, par exemple).

Une de ses grandes nouveautés est un onglet « Énergie », une fonctionnalité introuvable chez Apple, Google ou Amazon, pour gérer ses consommations en temps réel. Leroy Merlin dit avoir conçu une application domotique adaptée aux besoins spécifiques des Français, là où les géants américains doivent recourir à une solution plus universelle, incompatible avec certaines technologies européennes (comme le fil pilote de nos radiateurs).

L’interface de l’onglet Énergie dans Enki. // Source : Numerama

Dans l’onglet « Énergie » de l’application Enki, on peut connecter son compteur Linky afin de surveiller sa consommation plus largement, y compris si l’on ne possède aucun objet connecté.

Si on possède un produit Enki (ou un produit compatible Enki, comme chez Somfy par exemple), alors l’application devient plus intéressante. En plus de donner des détails sur l’électricité consommée et le coût qu’elle représente, une fonctionnalité appelée « Coach Energy » suggère quelques changements, comme une baisse de la température lorsque l’électricité est la plus chère, ou l’achat d’objets chez Leroy Merlin pour réduire l’humidité. Le Coach Energy s’appuie sur les données Linky, mais aussi sur toutes les données relevées par les appareils.

À terme, Leroy Merlin espère automatiser certaines tâches, pour qu’Enki prenne lui-même des décisions pour baisser vos factures. L’idée est que des produits s’auto-régulent.

Leroy Merlin a grandement simplifié l’interface de son application, avec des menus très simples pour les débutants. Son application gère les particularités des radiateurs/chaudières français. // Source : Numerama

Seul bémol toujours d’actualité, les objets de Leroy Merlin nécessitent l’utilisation d’un hub physique, la box Enki Connect à 30 euros, pour fonctionner. Pour éviter de créer de l’instabilité réseau à cause du Wi-Fi, l’entreprise s’appuie sur le protocole ZigBee qui permet aux objets de communiquer avec sa box sans avoir à recourir directement à la box Internet. Un bon choix du point de vue de la fiabilité, qui contraint au branchement d’un appareil supplémentaire.

Leroy Merlin vend des packs avec son box Enki Connect. // Source : Leroy Merlin

La box Enki est compatible avec Amazon Alexa et Google Home, mais pas encore avec l’écosystème Apple. Le support prochain de Matter, sur lequel les équipes de Leroy Merlin disent travailler, devrait permettre d’améliorer la compatibilité des appareils Enki.

Aujourd’hui, l’application de Leroy Merlin est conçue pour être utilisée en tant qu’interface principale de contrôle des objets. Demain, elle pourrait être un bonus pour les personnes habituées à d’autres écosystèmes. L’entreprise française indique cependant se voir comme un « early follower », prêt à suivre l’industrie, plutôt que comme un pionnier de Matter, pour éviter se brûler les ailes.

Thermostat connecté, thermomètre et interrupteur pour volet roulant… Leroy Merlin étoffe son offre

En plus d’une offre déjà bien fournie (modules pour contrôler ses radiateurs électriques, prise connectée, ampoules qui changent de couleur…), Leroy Merlin lance de nouveaux produits compatibles avec sa marque Enki sous les marques Sedea et Lexman, qui lui appartiennent.

Son nouveau produit phare est un thermostat connecté à 39,99 euros, concurrent du très populaire produit Netatmo à 180 euros, pour gérer la température de sa maison avec un planning à gérer depuis son application. La facture d’électricité devrait perdre entre 15 et 20 % en moyenne, voire plus si vous n’êtes pas frileux. Leroy Merlin lance aussi un capteur de température et d’humidité à 9,90 euros, à placer dans la pièce de son choix. (À noter qu’il faudra ajouter un module de contrôle à 39,90 euros pour utiliser le thermostat en sans-fil, en branchant le module à la chaudière.)

Sous marque Sedea, Leroy Merlin va lancer un thermostat et des capteurs de température connectés. // Source : Numerama

Autres nouveaux produits annoncés par Leroy Merlin : un détecteur de mouvement capable de mesurer la température et l’humidité (25,90 euros), un interrupteur sans-fil connecté pour déclencher une automatisation (qui prend la forme d’un interrupteur à accrocher au mur, à 39,90 euros) et plusieurs interrupteurs et prises encastrables, pour contrôler un volet roulant (59,90 euros), remplacer une prise (39,90 euros) ou une sortie de câble (49,90 euros, avec gestion du fil pilote). Leroy Merlin s’attaque ici à l’offre Celiane/Netatmo, qui vise à remplacer ses prises et interrupteurs avec des appareils connectés.

Les interrupteurs et prises encastrables de Lexman. // Source : Numerama

En plus de ces produits, Leroy Merlin se lance dans l’univers de la voiture électrique avec sa première borne de recharge à 799 euros, capable de recharger un véhicule à 3, 7 ou 22 kW. Le produit s’intègre évidemment à son écosystème Enki, avec la possibilité de suivre la consommation de sa voiture depuis la même application.

