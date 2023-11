[Deal du jour] La gamme des récents iPhone 15 se compose de quatre modèles, les iPhone 15, 15 Plus, 15 Max et 15 Pro Max. Aussi élégant que performant, il est à ce jour le meilleur smartphone de la marque.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 15 Pro Max ?

L’iPhone 15 Pro Max, modèle 256 Go, est vendu 1 479 € sur le site d’Apple. Il est en ce moment proposé au prix de 1 299 € sur Rakuten, grâce au code promo FRANDROID50, à rentrer dans le panier. Attention, ce code est valable uniquement ce mercredi 8 novembre 2023 et uniquement pour les nouveaux clients.

Le smartphone premium d’Apple est très bien placé dans notre guide des meilleurs iPhone à choisir en 2023.

C’est quoi, ce smartphone haut de gamme d’Apple ?

L’iPhone 15 Pro Max ne change pas radicalement de design par rapport à l’iPhone 14 Pro Max, en dehors de nouveaux bords légèrement arrondis et du châssis en titane. Ce dernier, en plus d’offrir un style plus luxueux au smartphone, marque beaucoup moins les traces de doigts. Le smartphone chauffait beaucoup plus que normal à sa sortie, en partie à cause de ce nouveau matériau. La récente mise à jour corrige heureusement le problème. Ses dimensions de 159.9 × 76.7 × 8.3 mm et soin poids de 221 g procurent une excellente prise en main. L’iPhone 15 Pro Max est léger et l’ergonomie est au rendez-vous.

La dalle OLED de 6,7 pouces à la définition de 1290 × 2796 pixels s’accompagnent d’un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. La luminosité est excellente et l’écran est parfaitement visible, même en plein soleil. L’OLED offre de plus un contraste quasi infini, et une compatibilité HDR10 et Dolby Vision est présente. Dynamic Island est toujours autant esthétique et la gestion du multitâche est au point, dommage cependant que son utilité reste limitée. Le nouveau bouton Action est, lui, bien exploité. Il vous permet de créer un usage sur mesure, grâce à des raccourcis personnalisés. Côté logiciel, iOS 17 manque parfois d’ergonomie, mais est un excellent OS, fluide et performant.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix Notre test de la gamme des iPhone 15

Est-ce que l’iPhone 15 Pro Max vaut le coup en promotion ?

Avec une réduction de presque 200 €, c’est une très bonne affaire… si cela ne vous fait pas peur d’investir une somme importante dans un smartphone. Le 15 Pro Max est un excellent investissement, rien de moins que le meilleur iPhone à ce jour. Les performances en témoignent, le nouveau processeur A17 Pro embarque une gravure en 3 nm et 8 Go de mémoire vive. Le smartphone d’Apple a de la puissance à revendre, et peut même faire tourner des jeux triple A récents comme Resident Evil 4 Remake, ou Assassin’s Creed Mirage. Le bloc photo n’est pas en reste, et délivre de très beaux clichés, avec un excellent piqué et une exposition parfaite. Le niveau de détails est bluffant, et le smartphone s’accompagne de fonctions et de capacités inédites. Notez qu’il peut filmer en 4K ProRES 60 i/s.

Enfin, l’autonomie de l’iPhone 15 Pro Max est bonne, sans être extraordinaire. Le smartphone vous tiendra facilement la journée entière, sans avoir besoin d’être rechargé. Comptez environ 1 h 30 min pour retrouver 100 % de batterie. Il est compatible avec la charge 20 W via câble, 15 W sans fil via MagSafe et 7,5 W via la norme Qi.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test de l’iPhone 15 Pro Max

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.