La tempête Ciaran a malmené les réseaux télécoms dans l’ouest du pays. Des antennes relais d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile se sont retrouvés hors service. En cause, principalement : la perte de l’alimentation électrique à cause des vents violents.

La tempête Ciaran est passée, mais les dégâts sur le réseau électrique sont là. En début de journée, on dénombrait 1,2 million de foyers sans courant. Du côté de la téléphonie mobile et d’Internet, une estimation initiale, faite dans la matinée, évoquait des dizaines de milliers de Français et de Françaises sans aucun réseau.

Cette évaluation a depuis été revue à la hausse. Selon Jean-Noël Barrot, le ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications, « plus d’1 million de personnes sont privées de réseau mobile ». C’est le bilan qui était donné sur X (ex-Twitter) en milieu d’après-midi. Un nombre amené à se réduire, à mesure que le rétablissement du courant progressera.

Une carte de l’indisponibilité des antennes relais

Une carte, toutefois, donne une bonne idée de l’intensité de la tempête Ciaran, tout particulièrement dans l’ouest du pays — là où elle a frappé le plus fort. Fournie par le régulateur des télécoms (Arcep), la carte reflète l’état des réseaux mobiles. On y fait figurer les sites rencontrant des difficultés, selon un code couleur symbolisant les quatre opérateurs.

Cette carte, explique l’Arcep, reflète la liste des stations de base qui ne fournissent pas de service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS) ou de service d’accès mobile à très haut débit (4G) pour cause de maintenance ou de panne. Les opérateurs que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile ont l’obligation d’indiquer et de garder à jour ces informations.

Situation au 30 octobre Situation au 2 novembre

La carte est consultable à cette adresse. Ci-dessus, le comparateur permet de se rendre compte de l’explosion des points de difficulté entre l’image de gauche, qui traduit l’état du réseau au 30 octobre, et l’image de droite, qui est le point de situation au 2 novembre. Utilisez le curseur central pour voir l’évolution des points sur la carte. D’autres dates sont disponibles sur le site.

Il est à noter que tous les sites mentionnés sur cette carte ne sont pas hors service à cause de la tempête. Ces installations peuvent être inactives pour d’autres raisons. Cependant, la multiplication des incidents sur la façade Atlantique, principalement en Bretagne, est directement liée au passage de Ciaran, dont les vents violents ont soufflé parfois très fortement.

Les interruptions de service constatées à l’ouest du pays sont surtout causées par une perte de l’alimentation électrique. Les antennes relais elles-mêmes n’ont pas nécessairement souffert directement de Ciaran, au point d’être abimées. Les sites sont surtout tombés faute de courant. Le rétablissement des liaisons électriques va permettre de les relancer.

L’alimentation électrique constitue le gros point faible des réseaux télécoms quand une tempête d’une telle intensité passe. Si les lignes électriques tombent, le reste va mécaniquement ensuite, un peu comme des dominos. Il y a certes des batteries de secours, mais celles-ci ne sont pas déployées partout. Leur autonomie, en outre, est limitée.

La remise en état complète des réseaux électriques comme des liaisons télécoms va certainement prendre quelques jours au total. Cependant, le plus gros devrait être relancé dans les 24 premières heures après la tempête. Pour aller au plus vite, le gestionnaire du réseau Enedis a une équipe spéciale depuis la tempête de 1999 : la FIRE (Force d’Intervention Rapide d’Électricité).

