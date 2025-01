Lecture Zen Résumer l'article

La tempête Éowyn est qualifiée de « bombe météorologique ». Pourquoi ? D’où vient-elle ? Quelles seront ses conséquences ?

Des vents de 130 hm/h à 150 km/h sur les côtes et les reliefs britanniques : la tempête Éowyn va frapper violemment l’Irlande, l’Angleterre et l’Écosse à partir de ce soir, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 janvier 2025, puis tout le weekend. Quelles conséquences en France et au Royaume-Uni ?

La tempête Éowyn en France

La tempête Éowyn n’aura pas d’effet aussi puissant dans la métropole. Météo-France annonce des rafales de 80 à 90 km/h sur les côtes du Nord-Ouest, vendredi, ce qui est relativement élevé, mais bien éloigné des vents britanniques au même moment. Il n’y a pas d’alerte notable pour l’heure.

La température, dans l’hexagone, devrait même se radoucir ces prochains jours avec des valeurs supérieures à celles que l’on a connues la semaine dernière. Des épisodes pluvieux sont à attendre.

La tempête Eowyn tombe sur le Royaume-Uni à partir du 23 janvier 2025. // Source : Météo-France

Le risque au Royaume-Uni

Cette tempête inquiète en revanche bel et bien les autorités britanniques. En Irlande, le service météorologique a émis une alerte rouge pour les vents, en prévenant de rafales « sévères » et « destructrices », risquant de causer des dommages. En Angleterre, le Met Office — bureau météorologique gouvernemental — prévient qu’il pourrait y avoir « un danger pour la vie » à cause des débris volants emportés par les vents violents.

Pourquoi une « bombe météorologique » ?

La tempête Éowyn est qualifiée de « bombe météorologique ». Il s’agit d’un terme qui qualifie une situation très particulière. « Certaines dépressions ont la particularité de se creuser très rapidement et très fortement (typiquement plus de 24 hPa en moins de 24 heures), on parle alors de cyclogénèse explosive », explique Météo-France. Or, justement, la tempête Eowyn verra sa pression passer de 970 hectopascals (hPa), jeudi 12h, à 940 hPa, vendredi 6h, lors de son passage en Irlande. C’est pour cela qu’on parle d’une dépression qui se « creuse ». Et un tel creux, aussi rapide, se qualifie de bombe météorologique.

Celle-ci est le fruit d’une cyclogénèse — processus de développement d’une dépression –, à laquelle s’ajoute un jet rapide qui va absorber cette dépression et l’orienter sur l’Irlande et l’Écosse. « Un lien existe entre l’air froid actuellement présent sur les États-Unis et la formation de la dépression amenant à la tempête Éowyn », ajoute Météo-France. Les températures sont effectivement glaciales, en raison d’un air arctique, sur le Sud, l’Est et le Centre des États-Unis, cette semaine. Cet air arctique se propage sur la partie Ouest de l’Atlantique. Cela génère d’importants contrastes de températures. « Ces contrastes thermiques sur l’échelle horizontale et verticale vont renforcer considérablement le courant de vent zonal (le fameux rail des dépressions) dans lequel va évoluer Éowyn », conclut Météo-France.

