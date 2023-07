Des coupures de courant peuvent survenir lors des orages ou d’autres événements météorologiques violents. Voici comment bien réagir si l’électricité est coupée chez vous.

Des orages extrêmes sont survenus en France le 11 juillet 2023. À cette occasion, le dispositif FR-Alert a même servi, pour la première fois, afin d’alerter directement sur les smartphones de la vigilance rouge aux orages et vents violents. Météo-France a finalement levé dans la soirée la vigilance rouge dans les 5 départements concernés, mais des milliers de foyers de l’est du pays étaient encore privés d’électricité ce matin du 12 juillet.

Lorsqu’une panne de courant survient dans ces circonstances, il n’est pas toujours facile de savoir comment réagir. Voici quelques conseils utiles.

Identifiez l’origine de la coupure de courant

Lors d’une coupure de courant, il faut d’abord déterminer son origine. Si votre smartphone a de la batterie et du réseau, vous pouvez vous rendre sur le site d’Enedis pour vérifier si votre adresse est concernée par une coupure générale, et non individuelle.

Observez aussi le voisinage ou les feux de signalisation proches de chez vous, pour savoir si votre quartier est privé d’électricité. Cela vous permettra de déterminer s’il s’agit bien d’une panne de secteur, c’est-à-dire d’une coupure générale, et donc s’il faut simplement attendre le rétablissement du courant. Ou, s’il s’agit d’une panne individuelle et s’il faut agir à votre niveau.

Si c’est une panne individuelle

Vérifiez le tableau électrique de votre logement pour voir si l’ensemble de l’installation a sauté ou s’il s’agit uniquement d’une ligne. Si le disjoncteur général est en position « off », cela veut dire que la coupure est limitée à votre propre installation.

Les coupures individuelles peuvent avoir plusieurs causes, comme :

Un retard dans le paiement de vos factures : il est dès lors conseillé de contacter le service clients de votre fournisseur.

Un trop grand nombre d’appareils électriques branchés : débranchez les derniers équipements que vous avez installés et remettez le disjoncteur en marche. En rebranchant progressivement les équipements, vous devriez identifier celui qui est à l’origine de la panne.

Si c’est une panne générale

Il faut s’armer de patience si la panne de courant est provoquée par des circonstances extérieures, comme des orages ou du vent. L’intervention peut prendre du temps pour que l’électricité revienne dans votre quartier.

Si la coupure est générale, il n’y a pas grand-chose à faire et il faut patienter. // Source : Canva

Les bons gestes pendant une coupure d’électricité

Pour votre sécurité, il est conseillé d’adopter les bons gestes suivants durant une coupure de courant :

Ne touchez pas les fils électriques dénudés et les installations électriques défectueuses.

N’utilisez pas d’appareil fonctionnant au charbon de bois ou au gaz, car vous risqueriez une intoxication au monoxyde de carbone.

Si vous utilisez des bougies pour vous éclairer, ne les laissez jamais sans surveillance.

N’ouvrez pas non plus votre réfrigérateur ou votre congélateur (ou très brièvement si vous en avez besoin), ce qui aidera à préserver vos aliments plus longtemps.

Anticiper les pannes de courant

Plusieurs solutions peuvent aider à anticiper les pannes de courant ou permettre de se tenir informé au moment où elles surviennent. Vous pouvez ainsi utiliser le service d’alerte par SMS fourni par RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Il est également possible d’installer l’application EcoWatt sur Android ou iOS, ou de consulter sa version web. Ces outils peuvent s’avérer notamment utile en cas de délestage électrique.

