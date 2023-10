[Deal du jour] La gamme des Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE Plus est une gamme de tablettes performantes et abordables. Ces modèles sont proches des tablettes haut de gamme de Samsung, en dehors de quelques concessions. Le modèle S9 FE 256 Go est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette tablette de Samsung ?

La tablette Galaxy Tab S9 FE, version 256 Go Wi-Fi, est sortie en octobre 2023 au prix de 599 €. Le modèle Gris est en ce moment sur Amazon au prix de 489,99 €. Les membres Prime profitent en plus d’une remise supplémentaire de 70 €, grâce au code PRIME70 à rentrer dans le panier. La tablette passe alors au prix de 449 €.

C’est quoi, cette tablette de Samsung ?

La Galaxy Tab S9 FE est une tablette milieu de gamme qui reprend quelques caractéristiques de la Galaxy S9, le modèle premium de la gamme. Son design est sobre et épuré, avec des coins arrondis et de bonnes finitions. La conception est de qualité et la tablette est un bel objet, tout en aluminium. Ses dimensions de 254.3 × 165.8 × 6.5 mm et son poids de 524 g sont idéales et autorisent une bonne prise en main. Contrairement à la S9, cette version FE ne possède pas d’écran Amoled, ici, mais une dalle IPS LCD de 10,9 pouces, et d’un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Forcément moins détaillé que sur le modèle S9, l’écran profite tout de même d’une définition de 2 560 x 1 600 pixels, et d’une bonne luminosité. La taille et la qualité d’image sont largement suffisantes pour regarder du contenu sur les plateformes de SVOD. La puce Exynos 1380 et 8 Go de RAM offrent de belles performances pour une tablette milieu de gamme. Les joueuses et les joueurs pourront jouer à des jeux vidéo sans ralentissements, avec toutefois quelques concessions graphiques. La navigation est fluide et l’expérience utilisateur est globalement agréable.

LE styler S Pen accompagne la tablette // Source : Samsung

Est-ce que la Galaxy Tab S9 FE vaut le coup en promo ?

C’est une bonne affaire pour une tablette performante pour le quotidien. Le S Pen inclus avec la tablette permet d’écrire et de dessiner sur la Galaxy Tab S9 FE. Pratique pour une utilisation professionnelle, le stylet répond bien et s’attache magnétiquement à l’arrière de la tablette. Il est utile pour prendre des notes, dessiner ou encore naviguer dans la tablette, même si la navigation au doigt est plus rapide et instinctive. L’interface One UI de Samsung, qui habille l’ardoise, est ergonomique et fluide.

La batterie de 8 000 mAh permet une autonomie de presque 20 h, qui peut varier en fonction de l’utilisation. Si vous regardez des vidéos, comptez entre 15 h et 18 h d’autonomie. La Galaxy S9 FE se recharge en 1 h 30 environ. Enfin, la tablette et le S Pen sont certifiés IP68 et résistent à l’eau et à la poussière.

