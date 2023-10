À quelques semaines de l’annonce supposée de la Freebox V9, Free informe de l’arrêt de son service « OK Freebox », lancé simultanément avec la Freebox Delta. Il sera supprimé le 7 novembre 2023.

OK Freebox n’est pas l’assistant vocal le plus populaire de France. À vrai dire, il est sans doute un des moins connus. Il faut dire que son exclusivité au Player Devialet de la Freebox Delta, une box télé ultra haut de gamme (480 euros) que Free a abandonnée en juin 2023, après l’avoir déjà reléguée au troisième rang derrière le Player Pop et l’Apple TV ces dernières années, en fait un assistant vocal très confidentiel.

« Allume la télé », « zappe sur TF1 », « mets l’alarme », « enregistre le journal de 20h », « lance Netflix »… Avec un assistant vocal lancé en 2018, Free pensait révolutionner la télévision. Mais, sa non-exportation à la Freebox Pop en 2020 ou à l’application OQEE disponible partout veut tout dire, OK Freebox n’a pas pris.

Avec Alexa, Free mise sur le service d’Amazon

En 2018 déjà, OK Freebox n’était pas arrivé seul. L’assistant vocal de Free s’occupait des chaînes télé et des enregistrements, Alexa s’occupait du reste. La lumière, les informations pratiques, les questions de culture générale… C’était une drôle de cohabitation entre un service français et un service américain, qui obligeait les utilisateurs à changer de mot-clé en fonction de leurs questions. Le lancement d’un skill Freebox Player pour Alexa, qui permet de demander à Alexa de mettre France 2 ou d’allumer la Freebox, avait d’ailleurs fortement réduit l’intérêt d’utiliser OK Freebox.

Sans surprise donc, Free arrête les frais. La mise à jour 1.5.0 du Freebox Player Devialet, lancée le 18 octobre, a supprimé OK Freebox des réglages du système. Au premier démarrage, une alerte prévient qu’OK Freebox sera abandonné le 7 novembre 2023, au profit d’une Alexa désormais seule aux commandes.

Le message qui apparaît chez les propriétaires d’un Freebox Player Devialet. // Source : Bigwizfr / X

Les services français n’y arrivent pas

En 2018, Orange s’était aussi essayé aux assistants vocaux français. Avec Djingo, l’opérateur historique souhaitait développer une alternative à Alexa et Google Assistant, plus adaptée aux habitudes des Français.

Trois ans plus tard, en 2021, Orange a jeté l’éponge. Djingo a été débranché et Orange a remboursé les personnes qui ont acheté ses enceintes.

Une enceinte Djingo. // Source : Numerama

Si le marché chinois fait figure d’exception, aucune alternative nationale n’a réussi à s’imposer sur le secteur des assistants vocaux. Siri (Apple), Alexa (Amazon) et Google Assistant sont les trois derniers survivants du milieu, tandis que des initiatives majeures comme Cortana (Microsoft) et Bixby (Samsung) ont été d’immenses échecs.

Demain, l’émergence de l’intelligence artificielle générative pourrait rabattre les cartes (il faut dire que Siri a l’air très bête à côté de ChatGPT). Free a-t-il quelque chose à jouer sur ce terrain, après s’être planté avec OK Freebox ? La nouvelle Freebox V9, attendue en décembre 2023, pourrait répondre à cette question.

