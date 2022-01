Proposé seulement à l’achat depuis décembre 2018 (au tarif de 480 euros), le Player Devialet de la Freebox Delta peut maintenant être loué. Free le propose à 6,99 euros par mois aux nouveaux abonnés, et à 9,99 euros par mois aux anciens. Le prix de l’Apple TV, lui, augmente.

Un peu plus de trois ans après le lancement de sa Freebox Delta, Free fait enfin évoluer le modèle économique de son décodeur TV haut de gamme. Jusque là seulement proposé à l’achat (480 euros comptant ou 10 euros par mois pendant 48 mois), le Player Devialet peut maintenant être loué, comme n’importe quelle autre box concurrente.

Sur Twitter, l’opérateur annonce que ses nouveaux clients peuvent choisir le Player Devialet pour 6,99 euros par mois. Les anciens abonnés, Delta et Pop, peuvent demander le décodeur/enceinte/assistant vocal pour 9,99 euros par mois. Dans tous les cas, ils devront le rendre s’ils quittent Free.

Le Player Free Devialet est désormais proposé en location à 6,99€/mois pour les nouveaux abonnés Freebox Delta.

Pour les abonnés Freebox Pop & Delta celui-ci devient disponible en multi TV pour 9.99€/mois.

Cette offre reste disponible sans engagement.

Trois options TV chez Free, le prix de l’Apple TV augmente

Critiqué au lancement de la Freebox Delta à cause du prix de son décodeur TV, Free avait rapidement répliqué en lançant l’offre Freebox Delta S. Moins chère, elle permet à celles et ceux qui le souhaitent de se passer de décodeur TV, et donc d’économiser 480 euros tout en bénéficiant d’une partie Internet de même niveau que l’offre Delta classique (8 Gbps, maison connectée, NAS, etc.). Plus tard, au moment de l’annonce de la Freebox Pop, Free a inclus gratuitement le décodeur Pop dans son offre Delta.

L’opérateur a ensuite eu la bonne idée de proposer à ses clients de choisir une Apple TV comme décodeur lors de la souscription, qu’ils peuvent acheter à un tarif avantageux. Il profite d’ailleurs de l’arrivée du Player Devialet en location pour augmenter discrètement le prix de l’Apple TV.

Aujourd’hui, un nouveau client Freebox Delta a donc le choix entre trois décodeurs :

le Player Pop , sous Android TV, proposé gratuitement.

, sous Android TV, proposé gratuitement. l’Apple TV 4K , à 2,99 euros par mois pendant 48 mois, soit 143,53 euros au total (avant, Free la proposait à 2 euros par mois, soit 96 euros).

, à 2,99 euros par mois pendant 48 mois, soit 143,53 euros au total (avant, Free la proposait à 2 euros par mois, soit 96 euros). le Player Devialet, à 6,99 euros par mois.

En fonction du décodeur choisi, un nouvel abonné Freebox Delta payera 39,99 euros, 42,98 euros ou 46,98 euros par mois la première année. Dès sa deuxième année, la facture grimpera à 49,99 euros, 52,98 euros ou 56,98 euros par mois.

Pas de player Devialet pour les nouveaux clients Pop

Dans le cas des anciens abonnés Delta ou Pop, le Player Devialet peut être loué en tant que second décodeur, au tarif de 9,99 euros par mois. Un nouvel abonné Pop n’a le choix qu’entre un Player Pop et une Apple TV 4K. On remarque aussi que le prix d’une Apple TV 4K pour un abonné déjà existant est de 6,99 euros par mois, soit 167,76 euros. Cela reste moins que chez Apple, mais Free augmente ses prix.

Comment expliquer un tel changement de stratégie ? On peut imaginer que la Freebox Delta arrive en milieu de vie et que Free écoule des stocks de plus en plus compliqués à mettre en avant depuis l’arrivée du Player Pop. Le Player Devialet offre un bon son mais n’a jamais rien proposé d’exceptionnel côté TV. Dans la très grande majorité des cas, le décodeur Pop ou l’Apple TV font mieux.