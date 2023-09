Quel que soit le produit, les rumeurs sur Apple sont légion. Dernière en date : le port USB-C des derniers iPhone 15 serait différent, bridé, et l’utilisation d’un câble conçu pour charger un smartphone Android ferait chauffer l’appareil. Spoiler : c’est faux.

En remplaçant le Lightning par l’USB Type-C, Apple a accepté de s’assoir sur ses marges. Depuis 2012, année d’apparition du Lightning avec l’iPhone 5, la marque touchait une commission sur la vente d’accessoires certifiés, puisque le Lightning était un câble propriétaire. Un business juteux, qui l’a sans doute motivé à ne pas adopter l’USB-C trop vite dans ses iPhone, alors que les Mac et les iPad y sont passés en 2015 et 2018.

Avec les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, Apple bascule enfin dans l’ère de la recharge universelle. Les nouveaux iPhone ont le même port de recharge que les smartphones Android, les Mac, les PC ou la Nintendo Switch, ce qui augure un monde où un seul câble pourra tout recharger.

Non, Apple n’a pas bridé l’USB-C

Dans les jours qui ont suivi le lancement des iPhone 15, une étrange rumeur a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Selon elle, un « câble Android » ferait chauffer un iPhone pendant la recharge ou, pire, l’empêcherait de fonctionner normalement. De quoi déclencher une polémique, puisque certains se sont mis à suspecter Apple de vouloir vendre ses propres câbles, quitte à dénaturer complètement l’intérêt d’un port universel.

Au risque de contrarier les anti-Apple, cette rumeur est fausse. Du point de vue de la recharge, un câble USB-C agit seulement comme un conducteur d’électricité. À partir du moment où la connectique est la même, alors un câble conçu pour un smartphone Samsung peut évidemment recharger un iPhone, à la même vitesse qu’un câble Apple. Ce qui peut avoir une influence sur le temps de recharge est l’adaptateur secteur (le bloc que l’on branche au mur), puisque différentes technologies peuvent exister (les marques chinoises utilisent parfois une recharge ultra rapide non supportée par l’iPhone, ce qui peut le conduire à ralentir sa recharge par sécurité). Mais ce problème existait déjà à l’époque du Lightning et n’a rien à voir avec l’USB-C.

Recharger un iPhone avec un iPhone, c’est possible. Un port USB-C peut faire sortir plus d’énergie qu’un port Lightning. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Autre preuve qu’Apple a vraiment joué le jeu de l’USB-C : le site iFixit indique que le port USB-C d’un iPhone 15 est l’un des rares composants faciles à réparer. Apple ne l’a pas bridé avec un logiciel, il s’agit vraiment d’un port de recharge universel. N’importe quel « câble Android » (quelle appellation idiote) peut recharger un iPhone 15.

Les tests de DXOMARK confirment la compatibilité

Parallèlement à cette polémique, les laboratoires de DXOMARK ont mené une étude sur la recharge des iPhone 15. Leur conclusion est la suivante : « il n’y a aucun problème de compatibilité de charge entre iPhone 15/15 Pro Max et tous les chargeurs et câbles non-Apple que nous avons testés ».

Peu importe le câble, l’iPhone 15 Pro Max supporte généralement une puissance entre 27 et 29W. // Source : DXOMARK

Attention à la vitesse de transfert

Le temps de recharge ne dépend pas du fabricant du câble USB-C (tout dépend de l’adaptateur secteur, comme expliqué plus haut), mais la vitesse de transfert peut varier en fonction du câble utilisé. Pourquoi ? Parce qu’il faut dissocier le connecteur (USB Type-C) de la norme (USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2…).

Lorsqu’il est relié à un ordinateur, un smartphone peut servir à transférer des fichiers. C’est ici que la norme entre en jeu. Concrètement, un câble USB 2.0 est limité à 480 Mbps, un câble USB 3.0 monte à 5 Gbps tandis qu’un câble USB 3.2 Gen 2 peut atteindre les 10 Gbps. Encore une fois, ces différences n’influent aucunement sur le temps de recharge.

Dans la boîte des iPhone 15, on trouve un câble USB 2.0. Un choix regrettable, qui force à payer si l’on souhaite un câble plus rapide (heureusement, peu de personnes en auront besoin). D’autres marques proposent des câbles plus rapides dans la boîte de leurs appareils.

Les ports USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont limités à l’USB 2.0. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

En plus de ça, seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max supportent un débit USB 3.2 Gen 2. Les iPhone 15 et 15 Plus se limitent à de l’USB 2.0, puisqu’ils utilisent une puce conçue à l’époque du Lightning, qui ne peut pas aller plus vite. Dans ce cas bien précis, un « câble Android USB 3.2 Gen 2 » sera donc bridé sur un iPhone 15 non-Pro. Il le rechargera normalement mais limitera les transferts à 480 Mbps. D’autres smartphones Android ont le même problème.

Bref, les ports USB-C d’Apple sont des ports USB-C normaux. Il n’existe plus aucune différence entre un chargeur Android et un chargeur iPhone. Et tant mieux.