[Deal du Jour] C’est parti pour les French Days de l’automne 2023. L’évènement se déroule du 26 septembre au 2 octobre 2023. Pour bien commencer cet évènement 100 % français, l’iPhone 14 Pro profite d’une bonne réduction.

Même avec la sortie de l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 14 Pro, est toujours un excellent smartphone, pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023, pour le situer parmi d’autres modèles.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 14 Pro pour les French Days ?

L’iPhone 14 Pro, modèle 256 Go, est normalement vendu 1 459 €. Dans le cadre des French Days 2023, il est proposé sur Darty au prix de 1 149 €.

Si vous n’avez pas besoin d’une capacité de stockage de 256 Go, la version 128 Go de l’iPhone 14 Pro est quant à elle proposée au prix de 1 079 € sur Ubaldi.

C’est quoi, l’iPhone 14 Pro ?

L’iPhone 14 Pro possède un excellent design et des finitions impeccables. Ses dimensions de 147,46 × 71,45 × 7,85 mm et son poids de 206 g offrent une bonne prise en main, même s’il est un peu grand pour les petites mains. Sa grande taille permet la présence d’un écran Oled Super Retina XDR de 6,1 pouces à la définition de 2556 × 1179 pixels. La dalle permet une grande immersion et la qualité d’image est au rendez-vous. La luminosité est excellente et vous pourrez utiliser l’iPhone 14 Pro en plein soleil sans aucun problème. La présence de la Dynamic Island ou îlot dynamique, fait un bien fou au smartphone d’Apple, et permet de se passer enfin de l’encoche, encore présente sur le modèle de base.

Le taux de rafraichissement adaptatif va de 1 à 120 Hz. Le 14 Pro embarque le SoC A16 Bionic, couplé à 6 Go de RAM. La puce est très puissante et permet de faire tourner efficacement le smartphone sans ralentissements ni latences. La nouvelle interface d’iOS 17 est fluide et ergonomique et les nombreuses nouvelles fonctionnalités sont intéressantes. Pour les joueuses et les joueurs sur smartphone, les jeux les plus gourmands tournent sans aucun souci et l’iPhone 14 Pro ne chauffe peu. Retrouvez notre test de l’iPhone 14 Pro

La Dynamic Island réinvente le smarpthone d’Apple // Source : Numerama

L’iPhone 14 Pro est-il intéressant pendant les French Days ?

C’est une bonne affaire et une excellente occasion de se procurer l’avant-dernier iPhone Pro à un prix plus abordable. Niveau photo, vous retrouverez un capteur principal d’une résolution de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x2 de 12 Mpx. En dehors de la mise au point qui montre de temps en temps quelques faiblesses, le reste fait de l’iPhone 14 Pro un excellent photophone. Les clichés sont détaillés et nets, de jour comme de nuit. L’iPhone 14 Pro peut aussi filmer en 4K HDR jusqu’à 60 i/s, Dolby Vision compris. Le smartphone propose même un mode action pour stabiliser vos vidéos.

Enfin, côté autonomie, l’iPhone 14 Pro tient facilement la journée entière dans le cas d’une utilisation normale. Comptez environ 2 heures pour recharger la batterie.

