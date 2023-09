TikTok ne manque pas de créatrices et créateurs de contenus. On vous a sélectionné quelques chaînes TikTok pour ne pas vous lasser du réseau social et vous aider à survivre à la rentrée.

C’est la rentrée, il fait 35°C, votre lit vous manque, vous devez emprunter les transports à 7 heures du matin… heureusement, TikTok est là pour vous distraire. Vous ne savez plus quoi regarder ? On a des comptes à vous conseiller. Bien sûr, vous pouvez suivre le compte de Numerama pour des infos sur la tech, la science et la pop culture. En attendant, voilà nos suggestions.

@numerama La mission indienne Chandrayaan-3 a réalisé sa première expérience : elle a pris la température du sol lunaire à un endroit bien particulier. Une première mondiale, qui a permis de recueillir des données importantes. #chandrayaan #espace #lune #incroyable #numerama #astronomie ♬ son original – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Librairie Majo

Majo est une librairie-café généraliste et féministe située dans le 5ème arrondissement de Paris. Comme beaucoup de libraires, Juliette et Margot se sont plongées dans le booktok. Recommandations de lectures, mèmes, conversation, plongez dans le monde merveilleux de la littérature engagée !

Marinette

Marinette, @marinetteperinf, rend hommage aux féministes à travers son format 1 Punchlineuses ». Dans chaque vidéo, on peut découvrir une citation qui touche au féminisme, et surtout l’histoire derrière cette punchline. Qui l’a prononcée ? Pourquoi ? Dans quel contexte ? Marinette vous dit tout.

@marinetteperinf « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n’avez pas pu brûler » 🧙🏻‍♀️🔥. Aujourd’hui, on change un peu . On ne se penche pas sur une femme en particulier mais on rend hommage au collectif avec l’un des slogans de manif féministes les plus connus ✊🏻✊🏻✊🏻 ♬ son original – Marinette – Marinette Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Camille Emilie

Si vous aimez la musique et l’amour, voilà le compte parfait. Camille, @Camillemilove, vous fait découvrir des morceaux pour pécho, pour pleurer après une rupture, pour se sentir comme une bad bitch… mais parle aussi de relations, de sentiments, sans rapport spécial à la musique.

@camillemilove Je t’aide à pecho, j’espere que ca va marcher 🍀🤞🏻 #sexysounds #musiccurator #musicurator #crush #recommendations #musictok ♬ son original – Camille Emilie Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Animals interest

Le compte pour tout savoir sur les animaux, et spécialement réussir à détecter si une vidéo « rigolote » sur TikTok n’est pas en fait de la maltraitance animale. Sur le compte de Animals Interest, vous verrez des animaux mignons, certes, mais découvrirez aussi que fait en cas de crise d’épilepsie chez un chien, s’il faut couper les griffes de votre canidé, pourquoi il ne faut pas donner trop de pain à un animal… Vous serez incollables sur les animaux !

@animalsinterest Quel est ton score ? . Merci @ineswildvet de montrer tout ce que tu fais pour les animaux sauvages ! Allez la suivre ! . Merci @heidiwranglescats de montrer comment vous soigner les chats de la teigne ! Bravo pour vos sauvetages ! . Merci @Mimine & Titou 😻 de partager des tiktoks qui parle de souci cardiaque quand un chat halète :) je souhaite la meilleure à mimine et titou! ♬ son original – Animals interest Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Skincare By Samy

On rêve tous et toutes d’avoir une belle peau en toute circonstance. Mais comment savoir quels produits acheter ? Comment les utiliser ? Dans quel ordre les appliquer ? Comment créer sa morning routine ? Heureusement, @skincarebysamy est là pour tout nous expliquer, et bien plus encore.

@skincarebysamy ✅ La bonne technique pour se nettoyer le visage c’est celle-ci ! 🧼 Pour bien te nettoyer le visage tu dois suivre ces 4 étapes À LA LETTRE ! Le nettoyage du visage est la première étale d’une skincareroutine et sûrement une des plus importante ✅ 🧪 Prends le temps de nettoyer ton visage chaque soir en réalisant des mouvements circulaires doux, sur l’ensemble du visage, en insistant très légèrement sur les zones à problèmes. Une fois que les 60 secondes se sont écoulées sèche ton visage en TAPOTANT (et surtout pas en frottant) avec une serviette propre ✅ 🧴Pour le choix du nettoyant, choisis un produit doux qui correspond à ton type de peau et qui te convient ! C’est le principal ! ✅ Si tu veux plus de conseils sur ta peau abonne-toi 👍🏻 #nettoyagedepeau #nettoyantvisage #gelnettoyant #gelnettoyantvisage #skincaretips #nettoyersapeau #commentnettoyersapeau #skincareroutine #skincare #skintok #beautytok #skincaretips ♬ Grammarg – BLVKSHP Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

