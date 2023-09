[Deal du Jour] La Nvidia Shield TV est une box parfaite pour transformer votre téléviseur en Smart TV. Fluides et performants, les boitiers multimédias de Nvidia, modèle standard et Pro, sont bien plus intéressants en promotion.

C’est quoi, cette réduction sur cette box Android TV ?

La Shield TV de Nvidia est habituellement vendue autour de 159 €. Elle est actuellement en promotion sur Amazon au prix de 119 €.

Le modèle Pro, habituellement vendu 219 €, est en ce moment au prix de 184 €.

C’est quoi, la Shield TV, la box TV de Nvidia ?

Le boitier multimédia Android de Nvidia se décline en deux modèles, Standard et Pro. Le modèle Standard est un modèle compact et discret de forme cylindrique. Avec des dimensions de 16,5 cm de long et 4 cm de diamètre, il est facile à dissimuler derrière votre téléviseur. Malheureusement, son format compact s’accompagne de quelques concessions, dont l’absence d’un port USB. Dotée du processeur Nvidia Tegra x1, de 2 Go de mémoire vive, et d’un disque dur de 8 Go, la Shield TV permet une navigation fluide, et une interface réactive. Cette dernière est plaisante à parcourir, et est accompagnée d’un système de recommandations pertinent. Les menus sont ergonomiques, avec des contenus intelligemment mis en avant et la recherche des programmes facilement accessible.

La Nvidia Shield TV et sa télécommande // Source : Nvidia

Et la Shield Tv Pro ?

La Shield TV Pro a davantage l’apparence d’une box TV classique, et possède un design moins élégant, et clairement moins discret que le modèle précédent, avec ses dimensions de 15,9 × 9,8 × 2,6 centimètres. L’avantage de ce modèle est qu’il est doté de fonctionnalités supplémentaires et d’une connectique bien plus fournie. Vous y retrouverez un port Ethernet, un port HDMI et 2 ports USB 3.0. Vous pourrez connecter de nombreux accessoires ainsi qu’un ou plusieurs disques durs externes pour lire des fichiers multimédias. Cette version Pro est dotée de la puce Tegra X1+ et de 3 Go de mémoire vive et de 16 Go d’espace de stockage.

Ce modèle Pro est bien sûr compatible avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos, pour une excellente définition 4K. Nvidia propose de plus un logiciel d’upscaling qui transforme les images HD 1080p en qualité 4K, si votre téléviseur supporte ce format.

Nvidia Shield TV Pro // Source : Nvidia

Est-ce que les Nvidia Shield TV sont intéressantes à ce prix ?

La Shield TV Standard et la version Pro sont de bonnes affaires en promotion. Elles figurent parmi les meilleures box TV, mais sont aussi les plus onéreuses. Une promotion est toujours la bienvenue sur ces produits. Pour les joueuses et les joueurs, GeForce Now permet de jouer en streaming aux jeux achetés sur les plateformes Steam ou Uplay. Vous pourrez profiter du Full HD et du 60 fps, si votre connexion le permet.

Enfin, la télécommande est rétroéclairée et possède un bouton programmable. Elle fonctionne en Bluetooth et intègre aussi un microphone, désactivable, afin d’utiliser les commandes vocales, pour contrôler la box à la voix, via Google Assistant ou Alexa d’Amazon.

