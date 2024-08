Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Philips propose différents téléviseurs dotés de la technologie Ambilight, avec chacun leurs particularités. Ce modèle 55 pouces qui s’accompagne de la technologie Mini LED est bien plus intéressant en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur ce TV avec Ambilight ?

Le téléviseur The Xtra 55PML9008/12 55 pouces de Philips est vendu 1 399 € à sa sortie en 2022. Il est en ce moment proposé au prix de 605 € sur le site de E.Leclerc.

C’est quoi, ce téléviseur Philips avec Ambilight ?

Ce téléviseur de Philips d’une taille de 55 pouces, soit une diagonale de 140 cm, embarque la technologie Mini LED. Cette dernière offre un rétroéclairage plus précis, pour de meilleurs contrastes et une luminosité maitrisée. La dalle fait presque tout comme de l’OLED, sans toutefois réussir à l’égaler au niveau de la luminosité. La résolution 4K s’accompagne des normes vidéo HLG, HDR10+ Adaptative et Dolby Vision, avec la possibilité d’upscaler du contenu en 4 K. L’image est globalement de qualité, détaillée et avec une bonne colorimétrie.

Les deux ports HDMI 2.1 et le taux de rafraichissement de 120 HZ permettent de brancher une PlayStation 5 ou une Xbox Series. Les modes VRR, ALLM et FreeSync Premium garantissent une bonne fluidité, ainsi qu’un minimum de déchirures visibles à l’écran. C’est donc un excellent modèle polyvalent, aussi à l’aise avec le cinéma que les jeux vidéo. Dommage que côté son, le Dolby Atmos ne se révèle vraiment qu’avec une installation annexe, comme une simple barre de son.

L’Ambilight en action // Source : Philips

Est-ce que ce téléviseur Philips est une bonne affaire à ce prix ?

Si la technologie Ambilight vous intéresse, c’est une excellente affaire à ce prix. L’Ambilight apporte une immersion supplémentaire, grâce à des LEDs disposées autour et à l’arrière du téléviseur. Un éclairage raccord avec le contenu diffusé à l’écran est projeté sur vos murs et offre un peu plus d’immersion. L’Ambilight peut aussi simplement faire office de lumière d’appoint, de la couleur et de l’intensité de votre choix. Idéal pour créer une ambiance chaleureuse et préserver vos yeux, surtout le soir.

Enfin, l’interface utilise un OS maison de Philips baptisé Smart TV OS. Elle s’inspire des interfaces classiques de Google TV ou Android TV, et propose des menus fluides et agréables à parcourir, et une navigation plaisante, à défaut d’être parfaitement fluide. Notez la présence de commandes vocales pour naviguer à la voix dans les menus.

👉 Consultez notre test du Philips 804 où l’on vous parle de la technologie Ambilight

👉 Retrouvez notre lexique pour vous y retrouver entre l’HDR, la 4K, l’UHD …

