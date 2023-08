Le réseau social, qui a changé de nom récemment, est en train de revoir certains aspects de son site. En changeant un message, les équipes de Twitter ont laissé une énorme faute d’orthographe.

Depuis le 24 juillet 2023, Twitter a officiellement changé de nom en devenant X. La décision, prise de manière impulsive par Elon Musk, a donné lieu à de nombreux problèmes, que ce soit au niveau de l’affichage des images (le petit oiseau bleu, l’ancien logo de Twitter, n’a pas disparu tout de suite), ou même du nom de l’app.

Plus que le nom du réseau social, c’est tout le vocabulaire autour de son utilisation qui a changé. Ainsi, on ne dit plus un tweet mais une publication, les retweets sont devenus des republications, et même le terme twittos, utilisé pour parler des fans de la plateforme, n’est plus utilisé : on dit désormais X’o (mais personne ne le dit vraiment). Mais tous ces changements ne se font pas de manière automatique : certains termes utilisés sur le site doivent être changés, manuellement. Et depuis le 9 août 2023, pour les personnes utilisant X en France, un étrange message s’affiche lorsqu’on souhaite répondre à un tweet : « postez votrce réponse ! »

Hâte de poster mca réponse // Source : Capture d’écran Numerama

Une coquille sur la version française de Twitter

L’énorme faute d’orthographe a tout d’abord été repérée le 9 août dans la matinée par Vincent Flibustier, le fondateur du site parodique Nordpresse et spécialiste des fake news. Comme il l’a également précisé, la faute n’apparait que sur la version du site pour ordinateur : sur l’app, un autre message s’affiche : « publiez votre réponse », ce que Numerama a pu vérifier.

Twitter ca va vraiment mal… pic.twitter.com/nWqlrqwMsf — Vincent Flibustier 👽 (@vinceflibustier) August 9, 2023

Les messages — et la faute d’orthographe — sont nouveaux. Auparavant, lorsqu’on souhaitait répondre à un tweet, le texte qui s’affichait était « tweetez votre réponse ». Une terminologie devenue obsolète avant le changement de nom de Twitter, et qui a donc dû être changée par les équipes du réseau social. L’erreur a dû être faite à ce moment-là, au moment de renseigner le nouveau texte.

Interrogé par Numerama, le service de presse de X ne nous a pas apporté plus de précision sur l’origine de la faute — mais il ne nous a pas répondu avec l’habituel émoji crotte.

Le fait que les équipes de X se soient trompées est révélateur d’une mauvaise organisation en interne, mais surtout d’un manque criant de personnel. Une faute aussi énorme aurait dû être repérée avant que le texte ne soit validé, ou directement après. Idéalement, elle aurait déjà été réparée — mais elle était toujours visible en fin d’après-midi ce 9 août 2023.

Ce n’est pas la première fois que le manque de personnel chez Twitter conduit à de gros problèmes sur le réseau social. Peu après son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk a licencié 50% des salariés du jour au lendemain, en se basant parfois sur des critères peu pertinents. Cette grande purge avait été en partie à l’origine d’une panne immense survenue sur le réseau social en mars 2023. Un seul ingénieur avait été chargé d’effectuer un changement dans le code de Twitter, et ce dernier, n’ayant personne à qui faire relire son travail, l’aurait envoyé sans vérification. Malheureusement, ses lignes de code comportaient une erreur. Une maladresse qui avait rendu le site inaccessible pendant presque toute une journée.

