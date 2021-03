Dyson vient de sortir un tout nouvel aspirateur balai, appelé V15. L’entreprise britannique mise tout sur une innovation intrigante : la présence d’un laser censé aider à mieux nettoyer.

Dyson fait un grand bond. Ce jeudi 25 mars, l’entreprise britannique a révélé son tout nouvel aspirateur balai, le V15. Pas de panique, vous n’avez pas loupé un wagon, Dyson est bien directement passé du V11 sorti il y a deux ans au… V15 cette année. N’essayez pas d’y voir une logique numéraire, il n’y en a aucune.

Alors, qu’est-ce qui mérite un tel bond, selon la firme ? L’apparition d’un laser censé aider dans les tâches ménagères, et qui est très mis en avant dans la publicité de l’entreprise. Le nouvel aspirateur-balai made in Dyson est en effet équipé d’un laser vert sur la tête d’aspiration qui, selon la marque, permettrait « d’éclairer les particules invisibles » qui échappent aux autres aspirateurs. En gros, rien de bien sorcier : on illumine la poussière pour mieux la voir.

Très fière de son innovation, l’entreprise explique que balayer au laser « 7,3 mm au-dessus du sol avec un angle de 1,5° par rapport à la tête d’aspiration » permet de mieux voir où il est nécessaire de passer l’aspirateur pour avoir une maison impeccable. La technologie laser et la couleur savamment choisie sont censées être plus efficaces que les LED que l’on retrouve déjà sur certains modèles d’aspirateurs-balais.

« La sensibilité de l’œil humain à la lumière verte signifie que nous la voyons plus brillante que les autres couleurs, ce qui renforce le contraste et rend les poussières cachées clairement visibles », affirme Dyson pour vendre son innovation qui semble plus proche d’une astucieuse idée de R&D que d’une véritable révolution ménagère. L’éclairage plus précis devrait cependant permettre d’éviter de repasser plusieurs fois aux mêmes endroits et donc d’économiser un peu de batterie au passage.

Dans une vidéo de présentation, le PDG de l’entreprise, James Dyson, surfe habilement sur la pandémie de coronavirus en expliquant que les aspirateurs traditionnels ne permettraient pas de voir les particules de poussière les plus fines, alors qu’un ménage efficace « est plus important que jamais à cause des virus », insiste-t-il. Il s’est néanmoins retenu de parler d’un type de virus en particulier — probablement pour ne pas être accusé de publicité mensongère.

Puissance d’aspiration dynamique

Au rayon des autres innovations, on trouve aussi un capteur capable de moduler la puissance d’aspiration en temps réel selon la surface et la quantité de poussière à aspirer. De quoi prolonger légèrement l’autonomie de l’appareil. Le tout est relayé sur l’écran LCD à côté du filtre pour donner une idée du volume de crasse aspiré ainsi que de la taille des saletés nettoyées. Dyson promet que le V15 chasse « 99,99 % des poussières de 0,3 micron et plus. »

Le V15 promet aussi 60 minutes d’autonomie, une puissance d’aspiration « supérieure à tous les autres aspirateurs sans fil », et introduit une tête d’aspiration spécialement pensée pour éviter que des cheveux ou des poils d’animaux se coincent dans le mécanisme.

Le V15 Detect de son nom complet n’est pour le moment vendu qu’aux États-Unis au tarif de 700 $. Aucun prix et aucune date de commercialisation en France n’ont pour le moment été communiqués.

