Le nouvel aspirateur balai de Dyson n’est pas seulement le plus cher jamais sorti par la marque, il est aussi « le plus puissant au monde ». Pendant une semaine, Numerama a chassé la poussière avec le Gen5 Detect Absolute, le successeur du très apprécié V15 Detect Absolute.

Dyson assume son image de marque haut de gamme. Depuis 1993, le géant britannique de l’électroménager s’amuse à réinventer certaines catégories peu connues pour leurs innovations, pour leur donner un look unique et moderne. Ventilateurs, sèche-cheveux, lisseurs, casque purificateur, lampes… Dyson est aujourd’hui une marque polyvalente, qui n’a pas peur de vendre ses produits à un tarif élevé.

Avec ses aspirateurs, Dyson a longtemps été pionnier. Il a propulsé le concept d’aspirateur sans sac, une marque de fabrique devenue la norme chez la quasi-totalité de ses concurrents. Chaque nouvelle génération de Dyson introduit tout un tas de nouveautés plus ou moins gadgets, mais ne laisse personne indifférente. Il y a les fans qui ne jurent que par Dyson, et ceux qui détestent la marque, convaincus qu’elle fait payer une fortune pour des produits équivalents à la concurrence.

Avec son Gen5 Detect Absolute, un nouvel aspirateur haut de gamme commercialisé le 17 mai 2023 au tarif de 999 euros, Dyson risque une nouvelle fois de ne pas faire l’unanimité. Un millier d’euros pour un aspirateur peut paraître indécent, mais Dyson assume. Le Gen5 Detect Absolute surclasse-t-il vraiment la concurrence ? Pendant une semaine, Numerama l’a mis à l’épreuve de la poussière en aspirant deux appartements et une maison.

Quelles nouveautés pour le Dyson Gen5 Detect Absolute ?

Avant de vous donner notre avis sur le Gen5 Detect Absolute, il est important de rappeler un fait important : Numerama n’est pas un média spécialisé dans les tests d’aspirateurs. Nous n’avons ni les outils ni les connaissances pour mesurer précisément la puissance d’aspiration du Gen5 Detect Absolute ou la qualité de sa brosse. En revanche, nous pouvons vous proposer un avis plus technologique, venant d’un testeur qui n’a jamais investi plus de 200 euros dans un aspirateur. Il se trouve justement que Dyson aime casser la frontière entre l’électroménager et la high-tech, ce qui en fait une marque plus intéressante que certains de ses concurrents.

Il y a un écran sur le Dyson Gen5 Detect Absolute. Après chaque ménage, il indique le nombre de particules aspirées en fonction de leurs tailles. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Quelles sont les nouveautés du Gen5 Detect Absolute par rapport au V15 Detect Absolute, son prédécesseur ? Vous remarquerez déjà que Dyson abandonne ses noms en « V », pour simplifier ses gammes. Désormais, ses aspirateurs auront dans leurs noms la génération de leur moteur. Il se trouve justement que le moteur change avec ce nouveau modèle. C’est le premier à utiliser la nouvelle génération de moteur de Dyson, l’Hyperdimium Gen5, capable d’aspirer avec une puissance maximale de 262 AW (un record pour un aspirateur balai sur batterie), jusqu’à 135 000 tours par minute. Le Gen5 Detect Absolute est aussi le premier aspirateur Dyson non-traîneau, doté d’un filtre HEPA. Cela veut dire qu’il peut absorber des particules jusqu’à 0,1 micron, comme des virus.

Enfin, le Dyson Gen5 Detect Absolute améliore aussi plusieurs aspects. La lumière verte de Dyson (« Fluffy Optic »), qui éclaire le sol pour aider à voir de la poussière invisible à l’œil nu, occupe désormais un espace deux fois plus grand. Passer de l’aspirateur balai à l’aspirateur à main est aussi plus rapide, puisqu’il n’est plus nécessaire de changer d’accessoire (il suffit de retirer le tuyau d’aspiration pour laisser apparaître un petit suceur). Toutes les bonnes idées de la génération précédente, comme le bouton on/off à la place de la gâchette, sont reconduites. L’aspirateur arbore aussi un petit écran, pour donner des indications sur l’état de sa batterie, le mode en cours d’utilisation et le type de particules qu’il aspire.

La lumière verte du Dyson Gen5 Detect Absolute peut rendre sale n’importe quelle surface qui avait l’air d’être propre. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le Gen5 Detect Absolute rend le ménage amusant

On ne va pas se mentir, passer l’aspirateur avec le Dyson Gen5 Detect Absolute a quelque chose de plaisant. C’est peut-être ce qui fait la plus grande force de la marque anglaise aujourd’hui, qui arrive à procurer des sensations positives à ses utilisateurs, généralement prêts à lui pardonner la plupart de ses défauts. Le design de l’aspirateur, même si sa couleur violette risque de diviser, est le premier élément aguicheur. Il est assez classe de tenir un Gen5 Detect Absolute, ce qui rend tout de suite le ménage plus agréable.

Une des choses qui nous a le plus plu avec le Gen5 Detect Absolute est son bruit, qui nous rappelle parfois celui d’une voiture électrique. Là où la plupart des aspirateurs sont bruyants, celui de Dyson arrive à ne jamais vraiment déranger. L’existence d’un mode automatique, qui fait varier l’intensité de l’aspiration en fonction du nombre de saletés au sol, amplifie cette impression. Il n’y a absolument aucune comparaison possible entre un aspirateur Dyson à 999 euros et un concurrent à 200 euros, le moteur fait vraiment la différence.

Le Dyson Gen5 Detect Absolute peut se transformer en aspirateur à main en un bouton. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

L’autre gros point fort du Dyson Gen5 Detect Absolute est sa fameuse lumière verte, que beaucoup ont qualifiée de gadget avec la génération précédente. Le doublement du rayon a un véritable effet positif sur la fonction, qui devient aujourd’hui quasiment indispensable. À vrai dire, sur les trois suceurs proposés dans la boîte (sols durs, tapis et canapés/matelas), seul le premier dispose de la technologie laser. Utiliser les autres est presque un crève-cœur, puisque la lumière verte est si forte pour révéler de la poussière invisible. Passer à l’aspirateur à main éteint aussi la lumière verte, avec le même sentiment de tristesse à chaque fois. C’est un vrai plus, susceptible de vraiment donner envie de prendre un Dyson.

Sans la lumière verte, une partie de la poussière sous ce lit était invisible. Avec, elle fait peur. // Source : Numerama

Quid de l’écran, qui permet de savoir ce que l’on vient d’aspirer ? Il y a de quoi devenir maniaque lorsque l’on découvre que l’on vient d’aspirer 26 millions d’allergènes et 3 millions d’acariens. Mais, est-ce vraiment une donnée utile ? En revanche, le fait de savoir quand on peut aller aspirer ailleurs est une bonne idée. Nous avons notamment découvert qu’il fallait parfois rester 4 à 5 secondes sur un même endroit pour aspirer la totalité des allergènes présents (0,1 micron), ce qui change la manière de faire le ménage. Dommage que l’écran soit vraiment trop minuscule pour détailler les informations affichées ou que les menus se contentent du minimum. Nous avons d’ailleurs mis trois jours à trouver comment configurer l’aspirateur en français.

Pendant l’aspiration, l’écran dit s’il reste des choses à aspirer. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Parmi les autres qualités de l’aspirateur, il y a son bouton on/off, moins fatigant que sur les anciens Dyson, le mode aspirateur à main facilement accessible et son autonomie, suffisamment large en mode auto pour attirer son aspirateur entièrement (35 à 40 minutes dans nos 3 tests). Malheureusement, tout n’est pas aussi parfait.

Le Dyson Gen5 Detect Absolute en entier. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Trop de défauts pour 999 euros

À presque 1 000 euros l’aspirateur (même si l’on imagine que des promos permettront de limiter les dégâts), on est en droit d’espérer le top du top, pour ne pas dire la perfection. Le problème est que le Dyson Gen5 Detect Absolute, bien que hautement plaisant, est souvent perfectible. La faute à des défauts qui peuvent sérieusement dégrader l’expérience.

Parmi eux, le plus préoccupant est le poids. L’aspirateur pèse 3,5 kg, contre 3,08 kg pour son prédécesseur. Ça vous semble peu ? Attendez de le porter pendant 30 minutes d’affilée ou de le soulever en l’air pour aspirer le plafond et les murs. La batterie du Gen5 Detect Absolute, sous son bac à poussière, concentre la quasi-totalité de son poids vers le bas. Gravité oblige, l’aspirateur de Dyson semble beaucoup plus lourd que ce qu’il est vraiment. Nous l’avons fait essayer à 5 personnes de notre entourage, toutes ont réagi de la même manière dans les 10 premières secondes : « Oh, c’est lourd ! »

La batterie du Dyson Gen5 Detect Absolute le tire vers le bas, aspirer en hauteur n’est pas facile. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le poids n’est pas le seul défaut du Gen5 Detect Absolute, qui a aussi pour grand défaut de ne pas être très flexible. Sous un lit ou sous un canapé, il est impossible de faire pivoter sa poignée à 90 degrés. L’angle d’inclinaison est souvent trop petit pour pouvoir aller loin facilement, ce qui oblige à déplacer son canapé ou son lit pour atteindre certains recoins. C’est vraiment dommage, surtout quand la plupart des aspirateurs d’entrée de gamme, moins encombrants et plus flexibles, réussissent à se faufiler sous ce type d’espaces.

Comme mentionné plus haut, nous avons aussi grandement regretté la taille de l’écran, qui rend ses fonctions « tech » très anecdotiques. Dyson, qui propose une multitude d’appareils connectés, aurait sans doute dû lancer un aspirateur capable de se connecter au Bluetooth ou au Wi-Fi, pour pouvoir afficher des informations (et recevoir des mises à jour) grâce à un smartphone. L’historique de nettoyage, après chaque session, est intéressant, mais n’est pas archivé. Une application permettrait de résoudre ce problème.

Le module pour aspirer les matelas et les fauteuils n’a pas de lumière verte. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Enfin, un des autres défauts du Dyson Gen5 Detect Absolute concerne sa batterie. Son autonomie est plutôt satisfaisante en mode auto (35-40 minutes, comme indiqué plus haut) et encore plus généreuse en mode éco (70 minutes, mais quel intérêt d’avoir l’aspirateur le plus puissant du monde et de s’en contenter). Cependant, elle est extrêmement limitée en mode puissance maximale, celui que Dyson met pourtant en avant lorsqu’il parle d’un record du monde à 262 AW à 135 000 tours par minute. Quand on active l’aspiration maximale du Gen5 Detect Absolute, avec laquelle il peut aspirer à plusieurs centimètres de distance, l’aspirateur ne tient plus que 12-13 minutes selon nos tests. C’est dommage, d’autant plus que le mode automatique n’exploite jamais la puissance maximale de l’engin.

Enfin, le temps de recharge du Gen5 Detect Absolute est aussi anormalement long, dans la lignée des précédents aspirateurs de Dyson. Il nous a fallu 3h40 pour passer de 0 à 100 %, ce qui est une hérésie dans un monde où les smartphones chinois peuvent se recharger en 15 minutes. On peut toujours acheter une seconde batterie et effectuer un changement pour poursuivre l’aspiration, mais c’est forcément frustrant quand on connaît les avancées en la matière.

