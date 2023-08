[Deal du jour] Ne vous attendez pas à la qualité d’écouteurs haut de gamme avec les Redmi Buds 3 Lite. Mais ils offrent tout de même de bonnes performances pour les petits budgets. Ils sont aussi parfaits pour dépanner ou pour emmener en voyage.

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs premier prix de Xiaomi ?

Les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sont vendus 29,99 € sur le site officiel de la marque. Ils sont en ce moment proposés sur Amazon au prix de 17,50 €.

C’est quoi, ces écouteurs de Xiaomi ?

Les Redmi Buds 3 Lite sont des écouteurs intra-auriculaires sans tiges, qui possèdent un format bouton et un design plutôt générique. Ils s’insèrent parfaitement dans le conduit auditif et procurent une sensation de maintien correct, grâce à des embouts en silicone bien conçus. Quand bien même ce soient des écouteurs premier prix, le confort est au rendez-vous . Vous pourrez même pratiquer des activités sportives avec, d’autant plus qu’ils sont certifiés IP54, et résistent donc à la pluie et à la poussière.

Des commandes tactiles sur les oreillettes sont présentes. Vous pourrez changer de pistes, mettre en pause votre musique, ou répondre à un appel en mode main libre. Les contrôles sont relativement limités et vous pourrez facilement vous tromper dans les manipulations. Lors des appels, ils font un bon travail pour isoler la voix, grâce à l’annulation de bruit ambiant efficace.

Les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite possède un design classique, mais offrent un bon maintient // Source : Xiaomi

Est-ce que ces écouteurs petit prix de Xiaomi valent le coup en promotion ?

Moins de 20 € pour des écouteurs corrects, c’est une bonne affaire. Vous pouvez toujours consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil en 2023, si vous recherchez des modèles plus haut de gamme. Toujours est-il que les Redmi Buds 3 Lite conviennent parfaitement, si vous n’attendez pas grand-chose d’une paire d’écouteurs. Niveau audio, les basses sont souvent absentes de nombreuses pistes, ce qui peut s’avérer être un problème si vous recherchez des écouteurs qui tapent forts. Le reste du spectre, ainsi que les timbres de voix, sont bien retranscrits et l’ensemble sonne naturel. Pour une paire d’écouteurs sans fil premier prix, l’audio est étrangement convaincant. Les Redmi Buds 3 Lite conviennent toutefois mieux si vous êtes plus branché pop acoustique que hip-hop.

Pour proposer un prix aussi bas, Xiaomi fait bien sûr l’impasse sur la réduction de bruit active. L’isolation passive est suffisante pour apprécier la musique, mais ne remplace absolument pas un bon ANC. Enfin, l’autonomie des écouteurs est de 5 heures d’écoute, et 18 heures avec le boîtier de charge.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.