[Deal du jour] Sortis cet été 2023, les derniers écouteurs haut de gamme de Sony font suite aux déjà très bons WF-1000XM4. Dotés d’un confort appréciable et d’une bonne qualité audio, ils sont bien plus intéressants pour les soldes.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, cette promotion sur les WF-1000XM5 ?

Les écouteurs Sony WF-1000XM5 sont normalement vendus 299,99 €. Pour les soldes, ils sont proposés au prix de 214,99 € sur Rakuten. Et avec le code RAKUTEN5 à saisir une fois dans le panier, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 5 €.

Vous retrouverez d’ailleurs les 1000XM4, la précédente version des écouteurs de Sony, ainsi que d’autres références, dans notre guide des meilleurs écouteurs.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil premium de Sony ?

Les WF-1000XM5 possèdent un design élégant et réussi, qui s’accompagne d’excellentes finitions. Les oreillettes intra-auriculaires de forme circulaire peuvent paraître imposantes une fois dans l’oreille, mais se maintiennent correctement. Sans être particulièrement adaptés pour faire du sport, les écouteurs tiennent correctement en place même pendant les mouvements. Ils sont de plus certifiés IPX4 et résistent à la pluie et à la transpiration. Ils s’accompagnent de quatre embouts de différentes tailles. Ces derniers, avec des coussinets en mousse à mémoire de forme, procurent une isolation passive efficace.

Les true wireless haut de gamme de Sony offrent d’ailleurs un son bien équilibré, pourvu de basses généreuses sans être trop envahissantes, et d’instruments et de timbres de voix qui sonnent juste. Dommage que les médiums se fassent par moments trop discrets. La réduction de bruit active fait un travail honnête d’isolation sonore, et coupe correctement du bruit extérieur. À l’inverse, le mode transparence vous laisse conscient de votre environnement, sans dénaturer la qualité de l’audio.

Les écouteurs Sony WF-1000XM5 dans leur boîtier // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que les WF-1000XM5 sont une bonne affaire pour les soldes ?

À ce prix, c’est une très bonne affaire pour une paire d’écouteurs de qualité. L’application Headphones Connect, disponible sur Android et iOS, accompagne les écouteurs et permet de peaufiner le son via un égaliseur, ajuster la réduction de bruit, ou attribuer des raccourcis sur la surface tactile. Notez que les Sony WF-1000XM5 sont dotés du Bluetooth multipoint, afin de les connecter simultanément à plusieurs sources.

L’autonomie est d’environ 9 h avec un volume raisonnable, et avec la réduction de bruit activée. Le boîtier de charge permet de rajouter trois charges supplémentaires.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.