[Deal du jour] Les écouteurs Sony WF-1000XM5 sont les derniers écouteurs sans fil de Sony. Pour leur sortie, ils s’accompagnent d’un chargeur à induction Qi offert.

C’est quoi, l’offre sur ces écouteurs Sony WF-1000XM5 ?

Les nouveaux écouteurs WF-1000XM5 de Sony sont vendus au prix de 319,99 €. Le chargeur à induction Belkin 15W Pad, normalement vendu au prix de 49,99 €, est offert pour l’achat des écouteurs. Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit d’ajouter les écouteurs à votre panier, le chargeur y sera directement inclus.

C’est quoi, ces nouveaux écouteurs sans fil de Sony ?

Les WF-1000XM5 font suite aux excellents 1000XM4, déjà très performants. Le design est légèrement repensé et ces nouveaux écouteurs sont plus élégants et surtout, plus faciles à porter, notamment grâce à un poids 20 % plus léger. Le format sans tige est toujours d’actualité et leur forme en haricot rentre bien dans le conduit auditif. Quatre tailles d’embouts (XS, S, M et L) sont fournis avec les écouteurs. Malgré un coup de main à prendre pour les insérer dans les oreilles, le confort et la tenue sont donc au rendez-vous, même pendant une longue écoute. Si le confort est important dans le choix de vos écouteurs, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil en 2023 pour situer les WF-1000WM5 parmi la concurrence.

Les WF-1000XM5 sont dotés de nombreuses fonctionnalités, dont une réduction de bruit active efficace et un son à 360 degrés. L’application dédiée Headphones, disponible sur iOS et Android, est utile pour régler les paramètres et gérer les zones tactiles des écouteurs. Vous y trouverez aussi un égaliseur. L’application est complète, mais pas toujours claire et dotée d’une interface un peu vieillotte. Concernant l’ANC, les 1000XM5, sans égaler les QuietComfort Earbuds II de Bose, sont tout de même performants et filtrent correctement les bruits ambiants.

Les écouteurs Sony WF-1000XM5 dans leur boîtier // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que les WF-1000XM5 valent le coup avec le chargeur à induction offert ?

Même si le prix de lancement est un peu élevé, c’est une bonne affaire avec le chargeur à induction Qi de Belkin offert. Ce dernier se branche via un câble USB-A et est compatible avec tous les appareils certifiés Qi, dont les iPhone. Vous pourrez y recharger vos écouteurs ainsi que ceux de la marque Apple. Les WF-1000XM5 offrent un son chaleureux. Graves et aigus sont précis et les médiums détaillés. Les timbres de voix sonnent justes et l’ensemble est parfaitement équilibré. Même à fort volume, la tenue est excellente. Sony délivre des écouteurs qui conviendront à la plupart des usagers et aux plus mélomanes.

Ils sont livrés dans un petit boîtier de recharge compatible avec la charge sans fil. Niveau autonomie, ils vous tiendront facilement 24 heures d’utilisation en tout, avec le boitier. Écouteurs seuls, comptez 8 h d’autonomie dans le cas d’une écoute normale. Enfin, les WF-1000XM5 sont dotés de la certification IPX4, et résistent ainsi aux éclaboussures, à la transpiration et la pluie.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez notre test des écouteurs Sony WF-1000XM5

