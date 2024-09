Lecture Zen Résumer l'article

Le forfait Série Free, qui sert régulièrement de cobaye à l’opérateur, inclut désormais 160 Go d’Internet en 5G et un accès à l’application OQEE, pour regarder la télévision en direct et en replay. À 10,99 euros par mois, il devient une très bonne affaire.

Il y a du nouveau chez Free Mobile, avec un forfait intermédiaire presque au niveau du forfait à 19,99 euros par mois.

Pour 10,99 euros par mois, Free propose dorénavant 160 d’Internet en 4G/5G, les appels/SMS illimités et 25 Go de données en Europe dans son forfait Série Free, valable 1 an avant un passage au forfait Free à 19,99 euros par mois. C’est Tiino-X83, spécialiste de l’actualité de Free, qui l’a signalé en premier sur X (ex-Twitter).

Free a mis à jour son forfait Série Free. // Source : X

De la 5G et de la télévision : la nouveauté de la rentrée

Auparavant, le forfait Série Free proposait déjà 160 Go de données en France et 25 Go à l’étranger, mais se contentait d’une compatibilité 4G.

Pour essayer la 5G de Free, qui est très répandue en France (Free utilise beaucoup d’antennes 700 MHz avec un plus petit débit, ainsi que de nouvelles antennes 3,5 GHz), il fallait impérativement le forfait le plus cher à 19,99 euros par mois (ou 9,99 euros et 15,99 euros pour les abonnés Freebox).

Avec sa mise à jour de septembre 2024, le forfait Série Free gagne enfin la 5G. L’opérateur de Xavier Niel suit ainsi SFR et Bouygues, qui ont ajouté la 5G à toutes leurs offres. Orange, lui, continue de la réserver à ses offres haut de gamme.

Les caractéristiques du forfait Série Free. // Source : Capture Numerama

En plus de la 5G, Free ajoute à son forfait mobile un accès à OQEE, son application pour regarder la télévision en direct ou en replay. OQEE marche évidemment sur smartphone, mais aussi sur tablette, ordinateur ou téléviseur connecté. De quoi rendre son forfait à 10,99 euros plus intéressant qu’auparavant, si vous n’êtes pas éligibles aux promotions Freebox sur le forfait Free haut de gamme, qui a pour principale différence 300 Go de données en France et de l’Internet dans 110 pays.

