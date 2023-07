[Deal du jour] Samsung propose une gamme de téléviseurs QLED intéressante, dont ce Q55Q60C, parfait pour le cinéma. Il est en promotion pour les soldes d’été et possède un très bon rapport qualité prix.

C’est quoi, la promotion sur ce TV QLED 4K de Samsung ?

Ce téléviseur QLED 55 pouces de 2023 de la marque Samsung est vendu 799 € sur le site officiel de la marque. Pour les soldes d’été, Rue du Commerce le propose au prix de 599 €, seulement jusqu’à dimanche.

C’est quoi, ce TV QLED 4K de Samsung ?

Le téléviseur Q60C de 2023 est un téléviseur tout ce qu’il y a de plus banal d’un point de vue design. Sa dalle QLED de 55 pouces, soit une diagonale de 140 cm, occupe quasiment tout l’écran, pour une grande immersion. Notez que les pieds du téléviseur sont ajustables en hauteur. Elle offre une définition 4K pour une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. La qualité d’image est excellente, même si la luminosité n’atteint pas le niveau d’un téléviseur OLED. La technologie Quantum HDR permet tout de même un contrôle précis du rétroéclairage et offre une image optimisée avec de nombreux détails.

Le Q60C est compatible HDR et HDR 10+. Les préréglages du téléviseur sont parfaits pour profiter de la meilleure qualité d’image, en fonction du type de contenu visionné. Le mode cinéma est adapté à la plupart des films et séries, avec une colorimétrie la plus fidèle possible à l’expérience cinéma. Bien que le contraste et les noirs soient profonds, ils peuvent parfois perdre en intensité lorsque la luminosité est trop forte. Si toutefois vous regardez principalement des films et série le soir, rien de bien gênant. Côté audio, les deux haut-parleurs ne feront clairement pas vibrer vos murs. Couplez le téléviseur avec une barre de son si vous le pouvez.

Tizen est un OS propre et ergnomique // Source : Samsung

Ce TV QLED 4K de Samsung est-il une bonne affaire en solde ?

À moins de 600 €, c’est une très bonne affaire si vous recherchez un grand et bel écran pour le cinéma. Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour le comparer à des modèles plus haut de gamme. Vous verrez que le Q60C possède un bon rapport qualité prix. Cependant, son taux de rafraîchissement de 50 Hz ne le destine pas spécialement à un public de joueuses et de joueurs. Que ce soit clair, il est tout à fait possible de connecter votre PlayStation 5 et votre Xbox Series. Toutefois, l’absence de port HDMI 2.1 et le taux de rafraîchissement limité ne jouent pas en la faveur du téléviseur.

Tizen habille les menus de ce téléviseur et fait un bon travail. L’ergonomie et la fluidité sont au rendez-vous. Vos plateformes de SVOD sont présentes et répondent bien et rapidement. Le Q60C est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, pour le commander au son de votre voix. Enfin, il s’accompagne de trois ports HDMI et deux ports USB 2.0, une sortie optique et est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

