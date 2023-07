[Deal du jour] Pour augmenter le stockage de votre PS5, un SSD interne est la solution toute trouvée. Les prix des SSD n’en finissent plus de baisser depuis quelques mois, et leur prix sont vraiment attractifs, surtout durant ces soldes d’été. Ces deux références de

SSD sont parfaites pour accompagner la console de Sony.

C’est quoi, la promotion sur ces SSD Internes de 1 To ?

Amazon propose une réduction sur le SSD Samsung 980 Pro de 1 To, compatible avec la PlayStation 5. Habituellement vendu autour de 90 €, il est proposé pendant les soldes d’été au prix de 79,99 €.

Le SSD Crucial P5 Plus de 1 To, lui aussi compatible avec la PlayStation 5, est habituellement vendu autour de 85 €. Il est proposé pour les soldes au prix de 72,90 €.

C’est quoi, ce SSD de Samsung pour PS5 ?

Le 980 Pro est un SSD qui offre des performances adaptées à la PlayStation 5, avec une interface PCIe 4.0 et des débits jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et plus de 5 000 Mo/s en écriture. En plus d’augmenter considérablement le stockage de la console, qui est pour rappel de seulement 667 Go, les transferts et les téléchargements des jeux iront plus vite.

En plus de la console de Sony, le 980 Pro convient bien sûr pour votre PC. Installé dans un ordinateur, il optimise les démarrages, les chargements et téléchargements ainsi que les transferts volumineux. Un SSD est une bonne solution pour donner un coup de jeune à votre machine.

Pour la PS5, il est préférable de prendre un dissipateur de chaleur pour éviter la surchauffe des composants. Le dissipateur thermique Glotrends M.2, au prix de 9,99 €, convient au 980 Pro. Le SSD de Samsung existe aussi dans une version avec un dissipateur intégré, actuellement soldée au prix de 89,99 €. Une solution idéale si vous ne voulez pas vous embêter avec deux éléments séparés.

Le SSD Samsung 980 Pro existe aussi avec une capacité de 2 To // Source : Samsung

C’est quoi, ce SSD Crucial P5 Plus ?

Comme le 980 Pro, le SSD Crucial P5 Plus se destine autant aux PC qu’à la console de Sony. Sa technologie NVMe Gen 4 et son interface en PCIe 4.0 offrent des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 6 600 Mo/s. Les démarrages et les temps de chargement seront plus rapides. Que ce soit sur PC ou sur PS5, vous pourrez lancer la saison 1 de Diablo IV avec une fluidité appréciable, tout en profitant des graphismes.

Tout comme le 980 Pro, le dissipateur thermique Glotrends M2, au prix de 9,99 €, est compatible avec le SSD de Crucial. Il évite la surchauffe des composants dans votre console, selon les recommandations de Sony. Enfin, le MTTF (temps moyen avant une probable panne) du P5 Plus est de plus de 2 millions d’heures, soit une très bonne longévité, couplée à une endurance maximale de 600 To.

Dans le cas d’une utilisation avec la PlayStation 5, pensez à installer la dernière version à jour du firmware. Vous pouvez suivre notre tutoriel pour augmenter l’espace de stockage interne de la console.

SSD P5 Plus 1 To de Crucial // Source : Crucial

