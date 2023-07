[Deal Du Jour] Boulanger propose une réduction sur le casque QuietComfort Special Edition de Bose. Il est parfaitement identique au célèbre QC45, pour un prix plus bas. Pour les soldes d’été, il passe en plus sous les 180 €.

C’est quoi, la promotion sur ce casque QC Special Edition ?

Le casque sans fil Bose QuietComfort Special Edition est normalement vendu 269,99 €. Il est en ce moment proposé sur Boulanger avec une réduction de 25 %, et voir son prix passer à 199,99 €. Avec le code AUDIO10 à rentrer dans le panier, il bénéficie de 10 % de remise supplémentaire, et passe à 179,99 €.

C’est quoi, le casque Bose QC SE ?

Le QuietComfort Special Edition est un casque Bluetooth à réduction de bruit active de Bose, sorti en 2022, en tout point similaire au QC45. Sa conception est robuste et il peut se plier pour se ranger dans sa housse de transport, cette fois-ci en tissu souple (contrairement à la house rigide du QC45). Il est aussi très confortable, et se maintient sur la tête sans pressions désagréables grâce à un arceau rembourré. Les coussinets sont agréables une fois vissés sur les oreilles, et permettent une longue utilisation. Les boutons de contrôle présents sur ces oreillettes sont parfaitement intégrés et vous permettent d’appairer le casque, de contrôler le volume, la lecture et le mode de réduction de bruit.

Sa réduction de bruit active est d’ailleurs efficace. Sans égaler les performances du casque Sony WH-1000XM4, champion en la matière, l’ANC du QC SE filtre suffisamment les sons ambiants pour vous couper du bruit autour de vous. Le mode transparent laisse, au contraire, passer les bruits ambiants et vous laisse conscient de votre environnement. Une fonction appréciable pour les personnes qui ne supportent pas l’isolation passive des casques et ne veulent pas se sentir coupées du monde.

Le QuietComfort SE est identique au QC45 // Source : Bose

Le casque bose QC SE est-il une bonne affaire pour les soldes ?

Le QuietComfort 45 se trouve autour de 240 € pendant les soldes d’été. À moins de 180 €, son frère jumeau le QuietComfort SE est donc une excellente affaire. Consultez notre guide des meilleurs casques en 2023 pour retrouver d’autres casques similaires. Le QC SE possède un son riche et équilibré, qui n’arrive certes pas au niveau des meilleurs casques du moment, mais qui offre tout de même de belles performances. C’est un excellent compromis entre une qualité audio plus qu’honnête, le confort et l’ergonomie.

Les basses sont généreuses, très généreuses. Certaines pistes sonores sonnent trop profondes par moments, et peuvent être désagréables. Heureusement, l’application Bose Music permet de régler le spectre sonore à votre convenance. L’égaliseur présent est simple à utiliser et fait le travail. La restitution sonore du QC SE reste tout de même équilibrée et les médiums et les aiguës sonnent juste, même dans les pistes complexes. Les timbres de voix sont naturels et les pistes plus douces profitent d’un bon équilibré. Enfin, l’autonomie est de 20 heures à volume raisonnable. Le QC SE se recharge via une prise USB-C en environ 2 h 30.

