[Deal du jour] L’été arrive, ainsi que la chaleur qui va avec. Moins chers qu’une climatisation, les ventilateurs sont toujours le choix idéal pour celles et ceux qui souhaitent un moyen efficace pour affronter les hautes températures. Ce Rowenta, qui passe sous les 90 €, est tout trouvé.

C’est quoi, la promotion sur ce ventilateur de Rowenta ?

Très plébiscité et occupant la seconde place dans notre guide d’achat spécial ventilateurs, le ventilateur Turbo Silence Extreme de Rowenta est commercialisé à sa sortie au prix de 149,99 €. Souvent trouvable autour de 110 €, il est actuellement proposé sur Amazon au prix de 84,99 €.

C’est quoi, ce ventilateur de Rowenta ?

Le design du Turbo Silence Extreme est particulier. À l’heure où les marques proposent des appareils au style sobre et épuré, Rowenta opte pour une armature massive et un pied imposant. Ses dimensions sont de 50 × 60 × 140 cm. Malgré cette prise de risque qui ne plaira pas à tout le monde, le Turbo Silence offre une forte impression de solidité, avec une qualité de finition irréprochable. Le pied télescopique permet de régler la hauteur jusqu’à 30 centimètres.

Le tableau de commande, que vous ne pouvez pas manquer, est très simple à utiliser. Les commandes basiques permettent de choisir entre 4 vitesses de ventilation, à la fonction Silence pour une utilisation de nuit, et à la fonction Turbo Boost. Cette dernière est utile pour créer un débit d’air puissant, jusqu’à 80 m³/min. La fonction silence quant à elle assure un faible niveau sonore, d’environ 45 dB, l’équivalent d’un bruit de fond léger. En mode normal, comptez un peu moins de 60 dB.

L’air soufflé est réglage et ajustable // Source : Rowenta

Est-ce que ce ventilateur vaut le coup en promotion ?

Avec plus de 60 € en moins sur son prix de départ, c’est clairement une bonne affaire, pour un appareil fiable et performant. Le Turbo Silence Extreme est doté de 5 pâles et permet une oscillation de 120°. Il est aussi réglable pour diriger le flux d’air à l’endroit souhaité. N’attendez pas qu’il fasse trop chaud pour considérer l’achat d’un ventilateur ou vous vous retrouverez à ne plus avoir le choix.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.