[Deal du jour] Le 980 Pro est un SSD interne de Samsung compatible avec la PlayStation 5. Le modèle 2 To, parfait pour ajouter du stockage et augmenter légèrement les performances de votre console, est en ce moment en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD Interne ?

Boulanger propose une réduction sur le SSD interne 980 Pro de Samsung, compatible avec la PlayStation 5. Le modèle 2 To est vendu en ce moment au prix de 119,99 €, soit le prix du modèle 1 To il y a quelques mois.

C’est quoi, ce SSD interne de Samsung ?

Le 980 Pro est un SSD destiné aux PC, mais qui est aussi parfaitement compatible avec votre PS 5. Il est doté d’une interface PCIe 4.0 qui offre des débits jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et plus de 5 000 Mo/s en écriture. Des vitesses qui sont parfaitement adaptées à la console de Sony, selon les recommandations du constructeur. Vous profiterez ainsi de démarrages et temps de chargement légèrement plus rapides, et de téléchargements et transferts de fichiers optimisés.

Si vous l’utilisez pour votre PS5, il vaut mieux prendre un dissipateur de chaleur pour éviter la surchauffe du SSD et des composants. Si de nombreux SSD en possèdent un directement inclus, ce n’est pas le cas de ce 980 Pro. Sachez toutefois que vous pouvez rajouter un dissipateur sur votre SSD. Le dissipateur thermique Glotrends M.2, au prix de 9,99 €, est compatible avec le SSD de Samsung.

Ce SSD Interne est-il une bonne affaire ?

120 € pour un SSD de 2 To, qui plus est compatible PS5, c’est une très bonne affaire. Le 980 Pro est bien sûr idéal pour redonner vie à votre PC vieillissant. En dehors du stockage et des performances, les joueuses et les joueurs profiteront d’une meilleure configuration gaming, avec des jeux plus fluides. Si vous pensez que votre ordinateur n’est plus capable de faire tourner Diablo IV, un SSD peut parfois suffire à booster votre vieille machine.

Enfin, dans le cas d’une utilisation avec la PlayStation 5, il faudra installer la dernière version à jour du firmware. Vous pouvez aussi suivre notre tutoriel pour augmenter l’espace de stockage interne de la console.

