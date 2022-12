Lancé aux États-Unis en avril 2022, le programme Self Service Repair d’Apple s’étend à l’Europe. Il est possible de commander des pièces authentiques pour l’iPhone 12, l’iPhone 13 et certains Mac, en attendant une extension du programme aux autres produits.

Longtemps accusé de tout faire pour empêcher la réparation de ses produits, Apple annonce mardi 6 décembre l’extension de son programme Self Service Repair à 8 nouveaux pays, dont la France. Au lancement, seuls les iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE et Mac équipés d’une puce M1 sont concernés par l’opération. Sur un site spécial (qu’Apple appelle le « Self Service Repair Store »), on trouve plus de 200 pièces dédiées à ces produits, ainsi que des outils, des kits en location et des guides de réparation très complets, désormais traduits en français.

Des réparations pour les connaisseurs

Numerama s’est amusé à parcourir le Self Service Repair Store et apprécie particulièrement la diversité des pièces proposées. Il y a des classiques comme l’écran, la batterie ou le haut-parleur, mais aussi des pièces bien plus sophistiquées comme des vis, le tiroir à carte SIM, le vibreur, l’appareil photo, de l’adhésif ou des ventouses. Le catalogue est encore plus l’impressionnant côté Mac, où Apple propose de remplacer les touches du clavier, le trackpad, les ventilateurs, le capteur d’empreintes digitales et même la carte mère, si son Mac est complètement mort.

Sur le Self Service Repair Store, on trouve de quoi changer le clavier d’un Mac. Pratique pour passer d’un QWERTY à un AZERTY. // Source : Capture Numerama

Cependant, on ne peut s’empêcher de penser que ces réparations ne sont pas conçues pour tout le monde. Les pièces proposées par Apple le sont presque au même prix que dans les magasins (77 euros pour une batterie d’iPhone 13, même si Apple rembourse 26 euros si vous renvoyez l’ancienne) et, surtout, la réparation est souvent assez compliquée à réaliser. Apple vend du matériel professionnel pour tout bien faire comme en magasin (mais ce n’est pas donné, comptez jusqu’à 238 euros pour démonter l’écran à chaud) et, pour un usage occasionnel, propose une location de tous ses outils pendant une semaine à 59,95 euros. À la fin, la facture peut s’avérer salée (à moins que vous ayez l’intelligence de réparer tous les iPhone de la famille d’un seul coup).

Le Self Service Repair Store est une excellente nouvelle pour les réparateurs tiers (ou les geeks) en quête des outils officiels d’Apple, mais n’est pas le nouveau moyen le plus simple de réparer son iPhone. Le fait qu’Apple vende un simple tournevis adapté à ses produits au tarif de 92,88 euros prouve bien que ces options coûteront souvent beaucoup plus que la réparation chez un réparateur agréé.

Voici tous les outils prêtés par Apple dans sa location à 59,95 euros. // Source : Apple

Dans certains cas, la réparation à la maison vaut le coup

Pour réparer un écran ou changer une batterie, Il vaut mieux sans doute se rendre dans un Apple Store ou chez un partenaire d’Apple. La réparation coûtera quasiment autant (voire moins, sans les outils) et sera réalisée par un professionnel qui utilisera les mêmes pièces que sur le Self Service Repair Store (gare cependant au réparateur choisi, certains revendeurs non officiels utilisent des pièces moins bonnes).

Dans quel cas le Self Service Repair Store est-il vraiment pratique ? Dans l’hypothèse où la pièce que vous souhaitez remplacer est simple à changer, et ne nécessite pas l’utilisation d’outils sophistiqués, alors le magasin de réparation d’Apple pourrait s’avérer pratique. Un tiroir à carte SIM ou le boîtier inférieur d’un MacBook peuvent être changés en quelques secondes, ce qui est donc pratique (d’autant plus que ces pièces sont abordables). Les guides de réparation mis en ligne par Apple sont aussi intéressants, puisqu’ils dévoilent les secrets de fabrication de l’iPhone. Il n’y a plus qu’à attendre qu’Apple étende son programme à ses anciens produits, histoire de leur donner une seconde vie.