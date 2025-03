Lecture Zen Résumer l'article

Sur Veepee, Free commercialise (presque) la première offre quadruple play de son histoire. Pour 19,99 euros par mois pendant un an, puis 45,98 euros ensuite, l’opérateur réunit une offre Freebox Révolution Light et un forfait Free 5G.

De temps à autre, Free commercialise de nouvelles offres inédites sur Veepee (ex-Vente-privée). L’opérateur avait promis une nouvelle offre intrigante le 18 mars, avec pour seule information « Freebox + forfait mobile ». Pour la première fois de son histoire, Free lance une offre réunissant ses deux univers, alors qu’il privilégiait jusque-là un système de remises.

L’offre du 18 mars est aussi enthousiasmante que décevante, puisqu’elle réunit un forfait Freebox Révolution Light (habituellement commercialisé 29,99 euros par mois) et un forfait mobile 5G (celui à 19,99 euros par mois), pour « seulement » 19,99 euros par mois pendant un an. Le problème est que l’on revient aux prix traditionnels la première année, soit 45,98 euros par mois. Anaël_tw, sur X, est le premier à avoir révélé l’offre, un peu plus d’une heure avant l’annonce de Free. Numerama a pu vérifier ses informations.

L’offre Veepee de Free. // Source : Free

Free veut vous convaincre de prendre une box

Techniquement parlant, l’offre Veepee de Free n’est pas une offre quadruple play. L’opérateur lance deux forfaits distincts :

Série Spéciale Freebox Révolution Light via Veepee : 19,99 euros par mois pendant 1 an, puis 29,99 euros par mois

19,99 euros par mois pendant 1 an, puis 29,99 euros par mois Forfait Free 5G via Veepee : 0 euro par mois pendant 1 an, puis 15,99 euros par mois. Elle ne peut être souscrite que si l’on prend la première.

Avec cette nouvelle offre à durée limitée (disponible jusqu’au 31 mars), Free propose un pack alléchant pendant un an, puis beaucoup moins après.

En souscrivant séparément aux deux offres, un nouvel abonné payerait 29,98 euros par mois la première année, puis 45,98 euros par mois ensuite. Il économise ici 10 euros par mois pendant 1 an, soit 120 euros au total, avant de revenir au prix habituel.

Freebox Révolution/ // Source : Numerama

Évidemment, tout n’est pas parfait. La Freebox Révolution date de 2010 et se contente de Wi-Fi 5, ce qui n’en fait pas une box très moderne. Free vise ici les personnes qui n’ont pas forcément besoin d’Internet à la maison, avec un forfait suffisamment alléchant pour les convaincre de goûter à la fibre. Le but n’est sans doute pas de séduire des personnes qui connaissent les offres de Free, mais les autres. Le mieux est probablement de partir au bout d’un an, même si les frais de résiliation peuvent faire peur (59 euros, même si votre prochain opérateur devrait les rembourser). Comptez d’ailleurs 49 euros de frais d’activation Freebox, et 10 euros pour la carte SIM Free Mobile, pour le coup impossibles à rembourser.

Free Mobile est un des seuls avec une offre 100 % illimitée en France. // Source : Capture Numerama

À 19,99 euros puis 29,99 euros par mois, le pack Freebox+mobile intègre :

Une Freebox Révolution avec des débits de 1 Gbit/s et 900 Mbit/s, en Wi-Fi 5.

Un décodeur télé Révolution + un accès à Oqee.

Un numéro de téléphone fixe.

Un forfait mobile Free 5G avec data illimitée en France, appels illimité et 35 Go de données dans de nombreux pays à l’étranger.

L’offre de Free n’est pas vraiment quadruple play. Il s’agit d’une offre mobile gratuite pour la souscription d’une Freebox. // Source : Numerama

La nouvelle offre de Free vaut-elle le coup ? À 19,99 euros par mois, une Freebox et un forfait 5G gratuit est évidemment imbattable. À partir du 13ᵉ mois, on ne peut pas réellement dire la même chose. On aurait préféré que le forfait mobile continue d’être offert, avec juste une augmentation du prix de la Freebox (ou alors la possibilité de choisir une Freebox plus moderne, avec le forfait mobile offert). Dans tous les cas, il s’agit d’une offre intéressante pour équiper un appartement étudiant.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !