Lecture Zen Résumer l'article

Dans son rapport sur la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis des opérateurs mobiles et Internet en 2024, L’Arcep révèle des données intéressantes sur les habitudes des Français. Free arrive légèrement devant ses concurrents.

79 % des Français sont satisfaits de leur opérateur, selon le baromètre annuel de l’Arcep. Dans un rapport paru le 3 avril 2025, sur lequel les opérateurs commencent déjà à communiquer, on découvre les résultats d’une enquête menée auprès de 4 006 consommateurs. Le premier constat est que les Français sont toujours plus connectés : 92 % d’entre eux disposaient d’un forfait mobile avec un accès Internet durant l’enquête (entre septembre et octobre 2024), alors qu’ils étaient 87 % en 2021.

En moyenne, la note de satisfaction globale en France est de 7,9/10, contre 7,8/10 il y a un an. Free (8,1/10) et Orange (8,0/10) tirent leur épingle du jeu, avec de meilleures notes que Bouygues (7,8/10) et SFR (7,5/10).

Les taux de satisfaction sont comptabilisés en trois tranches. La majorité des clients de SFR lui mettent une note entre 6 et 8. Free est l’opérateur avec le moins de notes négatives, alors que SFR en a le plus. // Source : Arcep

Une satisfaction en hausse, mais toujours des problèmes

Dans l’étude de l’Arcep, on apprend que Bouygues Telecom a réussi à séduire de nombreux abonnés en 2024. Seuls 39 % de ses utilisateurs sont abonnés depuis plus de 5 ans, alors que les autres opérateurs ont plus de la moitié de leurs clients présents depuis longtemps (Free et Orange ont les clients les plus fidèles, avec 64 % d’abonnés long terme). Bouygues semble réussir son opération séduction, puisque 19 % de ses abonnés sont arrivés cette année.

L’ancienneté des abonnés aux quatre opérateurs mobiles. // Source : Arcep

Autre enseignement : 47 % des abonnés mobiles disent avoir eu au moins un problème en 2024, ce qui est assez conséquent. Le problème le plus cité est la multiplication des appels indésirables (29 %), suivi d’une mauvaise qualité internet (11 %). On apprend également que 77 % des abonnés disent ne pas avoir perçu de changement significatif sur la qualité du réseau et que 69 % des abonnés recourent au partage de connexion. Les abonnés SFR sont ceux qui appellent le plus le service client (19 %), alors que ceux de Free le sollicitent moins (11 %). SFR est néanmoins devenu celui qui résout le plus de problèmes, alors qu’il était dernier en 2023.

Synthèse des enquêtes sur les opérateurs mobiles. // Source : Arcep

Synthèse des enquêtes sur les opérateurs fixes. // Source : Arcep

L’étude de l’Arcep, qui compte des dizaines de mesures différentes, arrivent souvent à une même conclusion : Orange et Free dominent le marché des télécoms en termes de satisfaction. La moyenne est plutôt élevée en France, avec un réseau de qualité et un bon service client. On vous encourage à consulter l’enquête pour observer plusieurs aspects moins connus.

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Fibre, ADSL : quelle est la meilleure offre Internet fixe en 2025 ? Découvrez-le avec notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama